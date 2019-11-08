Китай официально приступил к разработке технологии связи шестого поколения

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Мир только-только начал переходить на 5G, и пока еще трудно представить, как изменится жизнь с повсеместным распространением этой технологии. Какой будет технология связи шестого поколения — сказать еще сложнее. Тем не менее, в Китае уже начали готовить почву для 6G.

По сообщению китайских СМИ, в четверг, 7 ноября, Министерство науки и технологий КНР объявило о создании национальной исследовательской группы, в которую вошли 37 экспертов — представители технологических вузов и научно-исследовательских институтов, а также профильных корпораций и телекоммуникационных компаний страны. Поставленный перед ними ряд задач включает формирование научно-технического обоснования технологии 6G и разработку дорожной карты по внедрению стандарта связи шестого поколения, а также изучение возможных вариантов применения этой технологии и консультирование властей при принятии тех или иных решений, касающихся телекоммуникационных технологий.

По словам Ван Си, заместителя министра науки и технологий КНР, разработку 6G следует считать приоритетной задачей и «важным этапом» в развитии государства.

«Таким образом мы, [как государство], хотим заложить основы для дальнейшего развития 6G и тем самым ускорить разработку технологий связи шестого поколения и их развертывание впоследствии», — отметил Ван.

Источник: hightech.plus