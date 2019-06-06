Китайские инженеры запустили ракету-носитель с морской платформы





Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) впервые запустила ракету-носитель с морской платформы, сообщает Reuters. В будущем CASC планирует проводить подобные запуски у побережий стран, расположенных в районе экватора, что позволит удешевить их стоимость.

Отметим, что традиционно ракеты-носители запускаются с наземных космодромов. Вместе с тем, в истории космонавтики было несколько проектов, в которых ракеты стартовали с моря. Такой подход технологически более сложен, но имеет серьезные преимущества, в частности, позволяет выводить спутники в космос с экватора с гораздо меньшими затратами энергии (благодаря чему ракеты используют меньше топлива и, как следствие, запуски становятся дешевле), а также выбирать для запусков безопасные места, далекие от населенных пунктов и судоходных районов.

Китай, который в прошлом году стал лидером по количеству космических запусков, тоже решил использовать концепцию морского старта.

Как сообщается, разработанный CASC плавучий космодром представляет собой морскую полупогруженную платформу длиной 110 метров и шириной почти 80 метров. Практически в центре платформы установлен стартовый комплекс, на котором в порту закрепляют ракету. На данный момент в проекте используется твердотопливная четырехступенчатая ракета Long March 11, способная выводить на низкую околоземную орбиту груз массой до 700 килограммов, однако в будущем, по заверениям CASC, платформу адаптируют и для ракет с жидкостными ракетными двигателями.

Интересно, что во время запуска с платформы используется минометный старт, при котором ракета сначала поднимается в воздух благодаря давлению в пусковой установке, и лишь затем, находясь в воздухе, включает собственный двигатель.

Первый запуск Long March 11 с платформы произошел 5 июня 2019 года в Желтом море и был признан успешным: ракета вывела на орбиту семь спутников, среди которых — два метеорологических спутника Академии космических технологий КНР, измеряющие приземные ветра для прогнозирования тайфунов, два тестовых спутника пекинской компании China 125, которая впоследствии планирует отправить на орбиту сотни таких устройств и запустить глобальный сервис спутникового интернета наподобие Starlink Илона Маска, два коммерческих спутника, предназначенные для спутниковой фотосъемки, а также экспериментальный коммерческий коммуникационный спутник, «общающийся» в K a -диапазоне.



По словам Ли Тунъюй, представителя CASC, в будущем подобные морские платформы будут использоваться у берегов стран, входящих в программу «Один пояс и один путь», расположенных недалеко от экватора.

Источник: N+1