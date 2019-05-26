Китайский художник Гуо О Донг продает на аукционе ноутбук, зараженный шестью самыми опасными вирусами. Всего $1,2 млн

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Китайский художник Гуо О Донг выставил на аукцион свою новую работу — Persistence of Chaos, представляющую собой зараженный шестью «самыми опасными» компьютерными вирусами ноутбук Samsung NC10-14GB с диагональю экрана 10,2 дюйма.

Как утверждается, устройство поражено вирусами WannaCry, ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, DarkTequila и BlackEnergy. Общий экономический ущерб, нанесенный этими вредоносными программами за все время их существования, художник оценивает в $95 млрд.

Суть данного произведения искусства, по словам Гуо о Донга, заключается в демонстрации реальной опасности, которую таят в себе компьютерные вирусы.

«Нам кажется, что то, что происходит на наших компьютерах, не может причинить нам вред. Однако это не так: вирусы, способные вывести из строя важную инфраструктуру, например, электросети, являются самым настоящим оружием», — указывает художник.

«Взгляните на WannaCry. Это вредоносное ПО нанесло Национальной службе здравоохранения Великобритании ущерб в размере $100 млн и привело к тому, что десятки тысяч пациентов не смогли попасть на прием к врачу. Разумеется, вирус не причинил людям прямой вред. Но косвенные последствия вполне серьезны», — добавляет он.

Как отмечает издание The Verge, ноутбук безопасен для покупателя, пока не подключен к Wi-Fi или к любому другому устройству через USB. Интересно, что вирусы для создания Persistence of Chaos художнику любезно предоставили специалисты компании DeepInstinct, специализирующейся на кибербезопасности.

Напоследок отметим, что аукцион завершится 27 мая. На момент написания заметки последняя ставка составила более $1,2 млн. Физически устройство находится в Нью-Йорке.

Источник: VC