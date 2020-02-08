Китайский интернет-гигант JD.com начал доставлять товары медицинского назначения из своего логистического центра в одну из больниц Уханя колесными робокурьерами

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Начавшаяся в Китае эпидемия коронавируса 2019-nCoV внесла свои коррективы во все сферы жизни страны. Из-за рисков, связанных с опасностью заразиться недугом, многим предприятиям и службам пришлось отправить значительную часть своих сотрудников в отпуск и на время существенно снизить свою активность. Самая сложная обстановка наблюдается в тех регионах, где число зараженных наиболее велико.

Дабы хоть как-то совладать со сложившейся ситуацией, местные компании начали прибегать к использованию передовых технологий, позволяющих свести к минимуму контакты между сотрудниками и клиентами. Одной из таких компаний является китайский гигант интернет-коммерции JD.com, сообщивший о начале использования четырехколесных робокурьеров для развозки товаров медицинского назначения в эпицентре вспышки коронавируса — Ухане, столице провинции Хубэй.

Согласно опубликованной информации, беспилотные транспортные средства в настоящее время задействованы для перевозки грузов на расстояние 600 метров из локального логистического центра JD.com в городскую больницу №9, куда местные службы здравоохранения массово свозят пациентов, подхвативших 2019-nCoV.

Беспилотник имеет четвертый уровень автономности, то есть может перемещаться без участия человека по заданной ограниченной территории — перед тем, как запустить рободоставку, инженеры интернет-гиганта составили цифровую карту пути, по которому устройству предстоит ездить. Кроме того, сообщается, что аппарат оснащен системами компьютерного зрения, позволяющими ему объезжать припаркованные автомобили и останавливаться перед пешеходами.

Чтобы открыть грузовой отсек автономного шаттла и забрать посылку, получателю — одному из сотрудников больницы — необходимо ввести присланный по СМС код на сенсорном экране аппарата.

Примечательно, что, по словам JD.com, работа вышеупомянутого логистического центра на данный момент ограничена исключительно доставками, необходимыми медперсоналу города — обычными доставками почтовый хаб сейчас не занимается.

«С учетом сложившейся ситуации передовые технологии приходятся как нельзя кстати: робокурьеры позволяют не только бесперебойно доставлять грузы, но и минимизировать риск контакта с зараженными», — заявили в администрации уханьской городской больницы №9.

В ближайшем будущем JD.com планирует роботизировать доставку товаров медицинского назначения, осуществляемую в другие больницы Уханя, а также в медучреждения других городов, пострадавших от вспышки коронавируса, причем для этого компания собирается привлечь не только колесных роботов, но и дроны.

Вкратце о других событиях из китайской IT-сферы, связанных со вспышкой коронавируса 2019-nCoV:

Согласно сообщениям китайских СМИ, в Шэньчжэне начали использовать роботов для уборки улиц и дезинфекции общественных мест.

Компании, специализирующиеся на обработке данных и алгоритмах, сделали свои решения, применяемые в сферах биотехнологий и медицины, бесплатными для использования представителями китайской системы здравоохранения, в частности:

Baidu открыла доступ к алгоритму раскладывания РНК LinearFold;

Alibaba предоставила свободный доступ к своим облачным вычислительным инструментам.

Китайские онлайн-платформы телемедицины фиксируют существенное увеличение числа пользователей. Аналогично, количество пользователей выросло и у образовательных онлайн-платформ, причем большую часть притока составляют школьники и студенты, чьи учебные заведения в настоящее время не работают. Кроме того, наблюдается всплеск популярности у стриминговых киносервисов. Что касается традиционных кинотеатров, то по решению китайских властей все они сейчас закрыты.

Жители мегаполисов, где по-прежнему работают службы доставки, стали гораздо чаще совершать заказы в онлайн-магазинах, в том числе — продуктовых. Жители небольших городов ввиду почтовых задержек и ограничений, наложенных местными властями на внутреннее перемещение, напротив, начали больше полагаться на локальные офлайн-супермаркеты.

В начале вспышки коронавируса по китайским соцсетям прошла волна дезинформации о недуге и способах борьбы с ним. Чтобы люди не тратили время на ненаучные методы лечения и профилактики и не подвергали себя излишним рискам, Tencent создала сайт, где публикуется только проверенная и официальная информация от китайских медиков.

Источник: TechNode