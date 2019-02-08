Китайская компания Star UAV System приступила к серийному производству транспортного беспилотника, грузоподъемность которого составляет 1,5 тонны

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Китайская компания Star UAV System приступила к серийному производству транспортного беспилотного летательного аппарата AT200.

Как сообщается, БПЛА разработан на базе новозеландского многоцелевого самолета PAC P-750 XSTOL. Аппарат способен перевозить грузы массой до 1,5 тонны на расстояние до 2,2 тысячи километров. Крейсерская скорость составляет 313 км/час. Максимальная высота подъема — 6100 метров, нахождение в воздухе — до 8 часов.

Для взлета и посадки беспилотнику, по заверениям разработчиков, необходима полоса длиной всего 200 метров. Устройство поддерживает как удаленное управление, так и полностью автономные взлет, полет и посадку.

Первые летные испытания AT200 состоялись в октябре 2017 года. Тогда аппарат с грузом выполнил перелет между аэропортами Пучен Нейфу и Даньфэн в Шэнси, причем маршрут проходил на высоте 5,1 тысячи метров над горами Циньлин при сильном встречном и боковом ветре. Весь перелет в точку назначения и обратно, включая разгрузку в аэропорту назначения, занял 4,5 часа.

Заказчиком AT200 является вторая по величине китайская курьерская компания SF Express. Она заключила с Star UAV System контракт на поставку пробной партии из трех транспортных беспилотников для дальнейших эксплуатационных испытаний. Все аппараты должны быть поставлены заказчику до конца 2019 года. Кроме того, в Star UAV Systems заявили, что располагают еще одним контрактом на поставку 50 AT200 заказчику, название которого не раскрывается. Возможно, им является Министерство обороны КНР (ранее китайское оборонное ведомство активно интересовалось разработкой).

Источник: N+1