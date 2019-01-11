Китайские власти намерены разработать этические правила для ИИ

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Китайские власти объявили о создании комитета по ИИ-этике. Его руководителем назначен директор лаборатории робототехники Университета науки и технологий Китая профессор Чень Сяопин, сообщает сайт Китайской академии наук. Стоит отметить, что лаборатория Ченя известна созданием сервисного робота Kejia. Сам инженер всецело поддерживает идею о создании этических норм. «ИИ — единственная технология, способная в будущем получить очень высокий уровень автономности», — говорит он.

Ученый подчеркивает, что уже сейчас сервисы на основе ИИ-методов плотно интегрируются в нашу рутину. Со временем роботы и ИИ-алгоритмы станут органической частью жизни, и до этого момента нужно не только обозначить пользу, но и взвесить все риски. Задача комитета и разрабатываемого им проекта — предостеречь от пагубного влияния искусственного интеллекта и задать правильный вектор развития.

Чень подчеркивает, что вопрос этики в ИИ довольно сложен. Для изучения и составления руководящих принципов потребуется немало времени. Сначала комитету предстоит провести исследования в промышленных секторах, уже сейчас плотно связанных с этой технологией: большие данные, медицинские алгоритмы, беспилотные автомобили и так далее. После того, как результаты будут представлены обществу и политикам, их обсудят и обобщат — и лишь затем специалисты сформулируют руководящие принципы.

Напоследок отметим, что несмотря на этический порыв Китая, есть мнение, что именно отсутствие этических норм позволяет технологиям страны столь молниеносно развиваться. Так, управляющий Японского банка международного сотрудничества Тадаси Маэда прошлым летом заявил, что бесконтрольный доступ к большим данным дает Китаю серьезное преимущество: пока другие страны заботятся об этике и сохранности персональной информации, Китай развивается за счет данных, собираемых со своего огромного населения.

«При сборе больших данных мы сталкиваемся с массой проблем, поскольку должны учитывать вопросы приватности. У Китая таких сложностей не возникает, поэтому, очевидно, у них есть преимущество», — отметил Маэда в интервью Wall Street Journal.

Источники: hightech.plus