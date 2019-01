Клифф Блежински скучает по временам, когда люди играли во много игр

Геймдизайнер Клифф Блежински рассказал в Twitter, как относится к успеху онлайн-экшена Fortnite от студии Epic Games, где он работал до 2012 года.

I’m truly happy for my pals at Epic, honestly.

However, with streaming culture and esports it’s One Game To Rule Them All these days.

I may sound old but I miss the days when people played dozens if not hundreds of games. 😔 https://t.co/7NpicOYhDK

— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) 9 января 2019 г.