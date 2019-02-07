Компания Gocycle представила электровелосипед-трансформер стоимостью $3299

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Компания Gocycle представила электровелосипед-трансформер GX, который имеет съемную батарею и складывается в считанные секунды.

Внешне GX выглядит вполне привычно: небольшие колеса и низкая рама с высокой подседельной стойкой. Engadget, впрочем, отмечает, что у велосипеда есть редкий для таких моделей задний амортизатор.

Крутить педали помогает электромотор мощностью 500 Вт. В американской версии он разгоняет велосипед до 32 км/ч. Европейские законы вынуждают ставить более скромную силовую установку — на 250 Вт и 30 км/ч максимальной скорости. Батареи на 300 Вт*ч хватит на 70 км пути. Аккумулятор съемный, от домашней розетки он заряжается за семь часов и вдвое быстрее — от зарядной станции, которую предлагают за дополнительную плату. Весит GX 17,8 кг.

В Gocycle уверяют, что GX хорош не только на ходу. Одна из главных фишек — быстрое время сбора и разбора: около 10 секунд после выработки сноровки.

Помимо этого, GX оснащен индикатором заряда батареи на руле и Bluetooth-передатчиком, позволяющим менять менять режим езды посредством приложения на смартфоне, а также собирать различную статистику о поездках.

Стоимость новинки по предзаказу — $3299. Она доступна в четырех цветовых вариациях. Поставки начнутся весной.

Источники: Engadget, hightech.plus