Блоги
Компания Gocycle представила электровелосипед-трансформер стоимостью $3299
0

Компания Gocycle представила электровелосипед-трансформер стоимостью $3299

Компания Gocycle представила электровелосипед-трансформер стоимостью $3299

Компания Gocycle представила электровелосипед-трансформер GX, который имеет съемную батарею и складывается в считанные секунды.

Внешне GX выглядит вполне привычно: небольшие колеса и низкая рама с высокой подседельной стойкой. Engadget, впрочем, отмечает, что у велосипеда есть редкий для таких моделей задний амортизатор.

Крутить педали помогает электромотор мощностью 500 Вт. В американской версии он разгоняет велосипед до 32 км/ч. Европейские законы вынуждают ставить более скромную силовую установку — на 250 Вт и 30 км/ч максимальной скорости. Батареи на 300 Вт*ч хватит на 70 км пути. Аккумулятор съемный, от домашней розетки он заряжается за семь часов и вдвое быстрее — от зарядной станции, которую предлагают за дополнительную плату. Весит GX 17,8 кг.

В Gocycle уверяют, что GX хорош не только на ходу. Одна из главных фишек — быстрое время сбора и разбора: около 10 секунд после выработки сноровки.

https://o.aolcdn.com/images/dims?resize=2000%2C2000%2Cshrink&image_uri=https%3A%2F%2Fs.yimg.com%2Fos%2Fcreatr-uploaded-images%2F2019-02%2F92883e60-2883-11e9-bf6f-2bb9ce5ccbd8&client=a1acac3e1b3290917d92&signature=bda209d6faaeb9fdc93cc4cafe8b0e203a8c49f7

Помимо этого, GX оснащен индикатором заряда батареи на руле и Bluetooth-передатчиком, позволяющим менять менять режим езды посредством приложения на смартфоне, а также собирать различную статистику о поездках. 

Стоимость новинки по предзаказу — $3299. Она доступна в четырех цветовых вариациях. Поставки начнутся весной.

11

Источники: Engadget, hightech.plus

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить