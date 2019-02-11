Скачать и прослушать сгенерированное ИИ произведение можно на сайте Huawei.

Широкой публике законченная версия «Симфонии №8» впервые была представлена 4 февраля в Лондонском концертном зале Cadogan Hall. Произведение длилось 48 минут. Для сравнения, продолжительность первой и второй частей композиции составляет 27 минут.

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«Если бы мне не сказали, что третья и четвертая части произведения созданы искусственным интеллектом, я бы этого и не заметил. Композиция не чувствовалось цифровой или бездушной», — отметил журналист издания Digital Trends, посетивший концерт.

Источник: NeuroHive