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Компания Huawei использовала смартфон Mate 20 Pro, чтобы закончить «Симфонию №8», которую австрийский композитор Франц Шуберт создал в 1822 году. В полноценном виде существует только первая и вторая части этой симфонии, третья и четвертая остались в набросках.

Хотя проект задумывался как демонстрация мощности процессора Kirin 980, которым оснащен флагманский смартфон, и прогрессивности нейросетевого ПО Huawei, он хорошо иллюстрирует потенциал использования искусственного интеллекта в различных творческих сферах.

Как сообщается, на первом этапе разработанная специалистами китайской компании нейросеть проанализировала 90 произведений Шуберта в MIDI-формате, чтобы понять основные паттерны и структуру его произведений.

«Затем модель обучалась на работах композиторов, которые, как мы знаем, оказали влияние на Шуберта. Это позволило придать работе ИИ более богатый контекст», — рассказывают руководители проекта.

На последнем этапе обученный алгоритм проанализировал высоту, тембр и размерность существующих двух частей Симфонии №8 и на их основе, а также при помощи имеющегося «багажа знаний», сгенерировал мелодии для третьей и четвертой фрагментов.

Обработкой результатов работы ИИ занялся композитор Лукас Кантор, лауреат премии «Эмми» и сотрудник DreamWorks Animation. Его задачей было исправить ошибки в мелодиях, добавить «больше эмоций» и создать оркестровую партитуру. На это у композитора ушло 30 дней. По его словам, без ИИ невозможно было бы создать подобное произведение за столь короткий срок.

«Машина не смогла бы окончить произведение без меня. Но и я бы вряд ли написал нечто подобное, не имея столь потрясающего фреймворка», — делится впечатления Кантор.