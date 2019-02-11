Компания Huawei дописала «Неоконченную симфонию» Шуберта при помощи искусственного интеллекта
Компания Huawei использовала смартфон Mate 20 Pro, чтобы закончить «Симфонию №8», которую австрийский композитор Франц Шуберт создал в 1822 году. В полноценном виде существует только первая и вторая части этой симфонии, третья и четвертая остались в набросках.
Хотя проект задумывался как демонстрация мощности процессора Kirin 980, которым оснащен флагманский смартфон, и прогрессивности нейросетевого ПО Huawei, он хорошо иллюстрирует потенциал использования искусственного интеллекта в различных творческих сферах.
Как сообщается, на первом этапе разработанная специалистами китайской компании нейросеть проанализировала 90 произведений Шуберта в MIDI-формате, чтобы понять основные паттерны и структуру его произведений.
«Затем модель обучалась на работах композиторов, которые, как мы знаем, оказали влияние на Шуберта. Это позволило придать работе ИИ более богатый контекст», — рассказывают руководители проекта.
На последнем этапе обученный алгоритм проанализировал высоту, тембр и размерность существующих двух частей Симфонии №8 и на их основе, а также при помощи имеющегося «багажа знаний», сгенерировал мелодии для третьей и четвертой фрагментов.
Обработкой результатов работы ИИ занялся композитор Лукас Кантор, лауреат премии «Эмми» и сотрудник DreamWorks Animation. Его задачей было исправить ошибки в мелодиях, добавить «больше эмоций» и создать оркестровую партитуру. На это у композитора ушло 30 дней. По его словам, без ИИ невозможно было бы создать подобное произведение за столь короткий срок.
«Машина не смогла бы окончить произведение без меня. Но и я бы вряд ли написал нечто подобное, не имея столь потрясающего фреймворка», — делится впечатления Кантор.
Скачать и прослушать сгенерированное ИИ произведение можно на сайте Huawei.
Широкой публике законченная версия «Симфонии №8» впервые была представлена 4 февраля в Лондонском концертном зале Cadogan Hall. Произведение длилось 48 минут. Для сравнения, продолжительность первой и второй частей композиции составляет 27 минут.
«Если бы мне не сказали, что третья и четвертая части произведения созданы искусственным интеллектом, я бы этого и не заметил. Композиция не чувствовалось цифровой или бездушной», — отметил журналист издания Digital Trends, посетивший концерт.
Источник: NeuroHive