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Компания Squarе, принадлежащая главе Twitter Джеку Дорси, открыла полуавтономную фотостудию

Компания Squarе, принадлежащая главе Twitter Джеку Дорси, открыла полуавтономную фотостудию

Компания Squarе, принадлежащая главе Twitter Джеку Дорси, открыла полуавтономную фотостудию


Платежная система Square, принадлежащая основателю и гендиректору Twitter Джеку Дорси, запустила сервис профессиональной «роботизированной» фотосъемки товаров на продажу Square Photo Studio. Пока услуга доступна только в США, пишет Bloomberg.

Для съемки компания приобрела полуавтономную фототехнику стоимостью $20 тысяч, способную в автоматическом режиме фотографировать предметы с разных ракурсов на белом фоне.

Что касается стоимости услуг, то за $9,95 без учета пересылки клиенты могут получить три снимка в высоком качестве. Доставка товара, съемка и отправка фотографий клиентам займет не больше двух недель, утверждают в компании.

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Примеры работ Square Photo Studio.

Также сервис может создавать анимированные изображения товаров в 360°. Для этого техника делает 72 снимка предмета с разных ракурсов, после чего собирает их воедино. Услуга обойдется клиентам в $29,9.

Пример 360°-изображения, созданного Square Photo Studio.

Square Photo Studio располагается на 92 квадратных метрах на одном из складов в Нью-Йорке. Само место съемки состоит из белого стола, осветителей и роботизированной руки с камерой, которая сама снимает предметы (уточним, что максимальный вес предметов ограничен 9 кг; кроме того, длина и ширина объекта в совокупности не должны превышать 2,1 м). Впрочем, несмотря на всю инновационность решения, без людей процесс фотосъемки не обходится — работники студии готовят товары к съемке, настраивают робота, отбирают наилучшие снимки, ориентируясь на пожелания заказчика, а затем отправляют вещи обратно клиентам.

Менеджер по продукту Square Photo Studio Джон О’Брайен-Карелли считает, что за счет применения автоматизированных решений компания в состоянии не только предложить цену в разы ниже, чем у традиционных фотостудий, но и окупить вложения уже в ближайшей перспективе. Кроме того, если руководство признает проект успешным, стартап откроет еще несколько таких «робостудий», причем они будут специализироваться на фотосъемке исключительно конкретных групп товаров — например, только ювелирных изделий или только средств личной гигиены. По словам О’Брайена-Карелли, это позволит сотрудникам компании экономить значительное количество времени на настройке аппаратуры.

Источник: VC

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