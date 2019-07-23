Компания Squarе, принадлежащая главе Twitter Джеку Дорси, открыла полуавтономную фотостудию





Платежная система Square, принадлежащая основателю и гендиректору Twitter Джеку Дорси, запустила сервис профессиональной «роботизированной» фотосъемки товаров на продажу Square Photo Studio. Пока услуга доступна только в США, пишет Bloomberg.

Для съемки компания приобрела полуавтономную фототехнику стоимостью $20 тысяч, способную в автоматическом режиме фотографировать предметы с разных ракурсов на белом фоне.

Что касается стоимости услуг, то за $9,95 без учета пересылки клиенты могут получить три снимка в высоком качестве. Доставка товара, съемка и отправка фотографий клиентам займет не больше двух недель, утверждают в компании.

Примеры работ Square Photo Studio.

Также сервис может создавать анимированные изображения товаров в 360°. Для этого техника делает 72 снимка предмета с разных ракурсов, после чего собирает их воедино. Услуга обойдется клиентам в $29,9.

Пример 360°-изображения, созданного Square Photo Studio.

Square Photo Studio располагается на 92 квадратных метрах на одном из складов в Нью-Йорке. Само место съемки состоит из белого стола, осветителей и роботизированной руки с камерой, которая сама снимает предметы (уточним, что максимальный вес предметов ограничен 9 кг; кроме того, длина и ширина объекта в совокупности не должны превышать 2,1 м). Впрочем, несмотря на всю инновационность решения, без людей процесс фотосъемки не обходится — работники студии готовят товары к съемке, настраивают робота, отбирают наилучшие снимки, ориентируясь на пожелания заказчика, а затем отправляют вещи обратно клиентам.

Менеджер по продукту Square Photo Studio Джон О’Брайен-Карелли считает, что за счет применения автоматизированных решений компания в состоянии не только предложить цену в разы ниже, чем у традиционных фотостудий, но и окупить вложения уже в ближайшей перспективе. Кроме того, если руководство признает проект успешным, стартап откроет еще несколько таких «робостудий», причем они будут специализироваться на фотосъемке исключительно конкретных групп товаров — например, только ювелирных изделий или только средств личной гигиены. По словам О’Брайена-Карелли, это позволит сотрудникам компании экономить значительное количество времени на настройке аппаратуры.

Источник: VC