Компания WhiteClouds распечатала на 3D-принтере макет игровой карты Dota 2. Это заняло 6 недель 3D-моделирования, 30 часов печати и 10 часов сборки

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Американская компания WhiteClouds создала макет карты из Dota 2 с помощью 3D-принтеров и представила свое творение на выставке Las Vegas Open 2018, посвященной настольным играм.

Над созданием 3D-модели игровой карты работала команда из 8 дизайнеров, которая потратила на это более шесть недель. Используя готовые модели, авторы потратили еще 30 часов на распечатывание деталей макета из специального пластика, похожего по тактильным ощущениям на песчаник, а затем еще 10 часов на финальную сборку.

В итоге макет представляет собой довольно массивную конструкцию весом почти 16 кг, собранную на квадратной деревянной подложке с размерами метр на метр и высотой около 20 см. Макет состоит из 381 детали, раскрашенной в 39 различных цветов и оттенков таким образом, чтобы полностью соответствовать оригинальному дизайну карты Dota 2. В карту с базами Radiant и Dire также встроена подсветка ключевых элементов пейзажа.

Макет собран в единственном экземпляре для участия в выставке, однако с учетом того, что у WhiteClouds остались готовые 3D-модели, не исключено, что за соответствующую оплату они смогут создать аналогичный проект для обеспеченных коллекционеров.

Источник: WhiteClouds