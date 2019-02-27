Консольные версии Overkill’s The Walking Dead отменены. Также прекращена поддержка игры на ПК
Компания Skybound, владеющая лицензией на франшизу The Walkind Dead, разорвала контракт с издателем Starbreeze, которому принадлежит шутер Overkill’s The Walking Dead. В результате были отменены консольные версии игры, также прекращена поддержка проекта на ПК, а вместе с ней, предположительно, — и все обещанные разработчиками DLC.
Как пояснили в Skybound, игра от Starbreeze «не отвечает стандартам»:
«Мы постарались сделать все возможное вместе со Starbreeze, чтобы исправить недочеты проекта, но в конечном счете пришли к выводу, что Overkill’s The Walking Dead попросту не отвечает нашим стандартам и не соответствует обещанному качеству. Нам жаль расстраивать поклонников, и мы разделяем их разочарование игрой».
Интересно, что о потенциальной отмене консольных версий стало известно еще 20 февраля, когда Sony разослала игрокам уведомление о возврате средств за Overkill’s The Walking Dead, объяснив это тем, что релиз шутера не состоится.
Напоследок отметим, что выполненный в зомби-сеттинге шутер Overkill’s The Walking Dead вышел на ПК 6 ноября. Версии для PS4 и Xbox One изначально планировали выпустить 8 февраля.
У игры был неудачный старт в Steam со слабыми оценками и низкими продажами, который поставил Starbreeze в тяжелое финансовое положение — в четвертом квартале 2018 года издатель понес убытки в размере $135 млн.
Источник: DTF