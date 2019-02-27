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Консольные версии Overkill’s The Walking Dead отменены. Также прекращена поддержка игры на ПК
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Консольные версии Overkill’s The Walking Dead отменены. Также прекращена поддержка игры на ПК

Консольные версии Overkill’s The Walking Dead отменены. Также прекращена поддержка игры на ПК

Компания Skybound, владеющая лицензией на франшизу The Walkind Dead, разорвала контракт с издателем Starbreeze, которому принадлежит шутер Overkill’s The Walking Dead. В результате были отменены консольные версии игры, также прекращена поддержка проекта на ПК, а вместе с ней, предположительно, — и все обещанные разработчиками DLC.

Как пояснили в Skybound, игра от Starbreeze «не отвечает стандартам»:

«Мы постарались сделать все возможное вместе со Starbreeze, чтобы исправить недочеты проекта, но в конечном счете пришли к выводу, что Overkill’s The Walking Dead попросту не отвечает нашим стандартам и не соответствует обещанному качеству. Нам жаль расстраивать поклонников, и мы разделяем их разочарование игрой».

Интересно, что о потенциальной отмене консольных версий стало известно еще 20 февраля, когда Sony разослала игрокам уведомление о возврате средств за Overkill’s The Walking Dead, объяснив это тем, что релиз шутера не состоится.

Напоследок отметим, что выполненный в зомби-сеттинге шутер Overkill’s The Walking Dead вышел на ПК 6 ноября. Версии для PS4 и Xbox One изначально планировали выпустить 8 февраля.

У игры был неудачный старт в Steam со слабыми оценками и низкими продажами, который поставил Starbreeze в тяжелое финансовое положение — в четвертом квартале 2018 года издатель понес убытки в размере $135 млн.

Источник: DTF

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