«Сабрина — королева ада»: Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Chilling Adventures of Sabrina»





Оказывается, музыкальный клип Кирнан Шипки «Straight to Hell» все же был не заменой полноценного трейлера, а своеобразным тизером третьего сезона сериала «Chilling Adventures of Sabrina». Сегодня сервис Netflix исправился и представил полноценный трейлер следующей главы проекта (как обычно, за неделю до премьеры, которая назначена на 24 января 2020 года).

Судя по новому видео, темп повествования вновь ускорится — молодой и дерзкой ведьме-полукровке Сабрине придется спустится в ад, чтобы спасти своего бойфренда Николаса Скрэтча, принять на себя роль Королевы ада, а также спасти родной Гриндейл от очередной магической напасти. Помогать ей в этом будут родные тетушки Зельда и Хильда, друзья-одноклассники по обеим школам (человеческой и ведьминской) и конечно же кот Салем.

Отметим, что сериал от Netflix Chilling Adventures of Sabrina / «Леденящие душу приключения Сабрины» основан на популярном комиксе Archie Comics «Сабрина — маленькая ведьма». История уже была экранизирована на американском телевидении, при этом первый ТВ-сериал продержался в эфире семь сезонов — с 1996 по 2004 год.

В свою очередь версия от Netflix уже продлена на четвертый сезон, который выйдет в начале 2021 года.

Источник: Netflix