«Королевская битва» Apex Legends набрала первые 50 млн игроков всего за четыре недели после релиза [видео]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Разработчики «королевская битвы» Apex Legends сообщили, что их проект взял очередную планку, набрав 50 млн игроков. Чтобы отметить это событие, студия Respawn записала геймплейный трейлер с краткой статистикой прошедших за это время боев.

Игра Apex Legends набрала первые 10 млн игроков (и 1 млн «одновременных» игроков) всего за три дня с момента выхода. На достижение отметки 25 млн игроков (и 2 млн игроков в онлайне одновременно) ей понадобилась неделя. Текущий результат в 50 млн был достигнут ровно за 4 недели, с учетом короткого месяца и выхода игры 4 февраля.

Отметим, что текущему лидеру жанра Fortnite, который сейчас может похвасть 200 млн игроков, понадобилось в четыре раза больше времени, чтобы набрать сравнимое количество игроков (первые 45 млн игроков появились в Fortnite только через четыре месяца после выхода).

Напомним, что в марте разработчики запустят первый сезон игры с Боевым Пропуском, который предоставит игрокам доступ к эксклюзивным косметическим предметам, оружию, обликам и т.д. Игра Apex Legends бесплатна и доступна для всех популярных игровых платформ, включая ПК, PS4 и Xbox One.

Источник: EA