L’Oréal разработала носимый сенсор для отслеживания pH кожи

Косметическая компания L’Oréal анонсировала My Skin Track pH — носимый сенсор, который позволяет самостоятельно измерить водородный показатель (pH) кожи. Презентация новинки состоится в рамках технологической выставки CES 2019.

Пока что компания не раскрывает подробностей работы своего устройства. Известно лишь, что сенсор измеряет водородный показатель, анализируя пот пользователя. Причем для анализа гаджету достаточно всего 15 минут — за это время два индикатора на поверхности My Skin Track pH, прикрепляемого на кожу руки, меняют цвет. Затем пользователю необходимо сфотографировать сенсор посредством специального приложения на смартфоне, которое на основе цвета индикаторов определит pH кожи и даст дальнейшие рекомендации по уходу за ней.

Неизвестно, подлежит ли сенсор повторному использованию, а также когда он поступит в продажу: пока что компания планирует предоставить гаджет узкому кругу лиц в партнерстве с американскими дерматологами, чтобы убедиться в надежности и эффективности решения.

Напоследок отметим, что нарушения в кислотно-щелочном балансе могут указывать на проблемы с кожей, например, повышенную сухость или жирность, а также свидетельствовать о предрасположенности к различным кожным заболеваниям, в частности, экземе и атипичному дерматиту.

Сегодня определить изменения в кожном pH можно при помощи специального тестера, который также измеряет pH по выделяемому поту, — но только в кабинете дерматолога. My Skin Track pH, как предполагается, позволит проводить эту процедуру в домашних условиях.

Источник: N+1