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Латвийский стартап Aerones предложил заменить мойщиков окон дронами
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Латвийский стартап Aerones предложил заменить мойщиков окон дронами

Латвийский стартап Aerones предложил заменить мойщиков окон дронами

Латвийский стартап Aerones представил БПЛА, который в будущем заменит промышленных альпинистов для мойки окон.

Как сообщается, у дрона-мойщика 12 моторов, которые позволяют ему подниматься на высоту до 350 метров. Вес аппарата — 55 кг, ширина — три метра. Работу БПЛА с помощью камер контролирует оператор на земле. Питание аппарату обеспечивает наземная батарея, к которой БПЛА подключен с помощью кабеля.

О безопасности инженеры Aerones тоже позаботились. Стартап разработал собственную систему стабилизации, благодаря которой беспилотник может работать даже в ветреную погоду. Кроме того, от падения на головы прохожих дрон страхует трос, закрепленный на крыше здания.

Чтобы помыть окно, устройство поднимает в воздух шланг и под большим давлением разбрызгивает воду.

В Aerones утверждают, что их БПЛА моют окна в 20 раз быстрее, чем промышленные альпинисты, а также могут это делать в любое время суток.

При этом представленное устройство способно выполнять и другие задачи. Например, очищать от наледи ветрогенератор.

На еще одном видео стартап показал, как их дроны можно использовать для тушения пожаров. На сайте Aerones указано, что, в отличие от пожарной машины, которая позволяет тушить пожары на высоте до 70 метров, «пожарная модификация» летательного аппарата способна подниматься на высоту до 300 метров.

Напоследок отметим, что в 2016 году латвийская компания продемонстрировала, что ее беспилотник может поднять в воздух человека.

Источники: Digital Trends, hightech.plus

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