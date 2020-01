Лучше поздно, чем никогда: спустя полгода после прекращения производства VW официально попрощался с культовым «Жуком» в трогательном видео

Последний Volkswagen Beetle сошел с конвейера мексиканского завода VW в штате Пуэбла в июле теперь уже прошлого года, однако трогательная короткометражка в честь окончания производства культовой модели вышла только сейчас.

Видеоролик под названием «Последняя миля» рассказывает о маленьком мальчике и его основных жизненных вехах. Все начинается с того, что отец мальчика приобрел Beetle. Ребенок знакомится с автомобилем, постепенно взрослеет, учится управлять машиной. Идет время, мальчик становится взрослым, у него появляется собственная семья, и автомобиль переходит ему по наследству, становясь неотъемлемой частью уже его жизни. Вновь проходят годы, и вот перед нами уже пожилой джентльмен… заканчивается же видео тем, что его Beetle, преодолев «последнюю милю», превращается в настоящего жука и метафорически улетает в небо.

Примечательно, что в короткометражке можно заметить многочисленные камео людей, так или иначе имевших отношение к культовому автомобилю, например, американского художника Энди Уорхола, который в свое время рисовал рекламные плакаты с Beetle, и актера Кевина Бейкона, чей герой в фильме «Свободные» владел «Жуком».

Саундтреком к ролику служит композиция Let it Be группы Beatles в исполнении молодежного хора Pro Musica. Непосредственно созданием видео занималось рекламное агентство Johannes Leonardo. По словам креативного директора агентства Лео Премутико, в прощальном ролике они старались избежать акцентирования на каком-либо моменте или человеке, «поскольку «Жук» являлся тем автомобилем, который уравнивал общество и культуру».



«Видео символизирует, что с автомобилем прощается не какой-то конкретный человек или компания, а все мы», — подчеркнул Премутико.

Руководитель американского подразделения немецкой компании Volkswagen Group of America Скотт Куг, в свою очередь, отметил, что память о Beetle «останется навсегда». И это, по правде говоря, не преувеличение: «Жук» действительно знаменует собой целую эпоху в истории не только немецкого, но и мирового автомобилестроения. Легендарная машина в свое время стала первым автомобилем для миллионов людей по всему миру и сегодня признана самой популярной моделью, когда-либо выпускавшейся в мире.

Источник: Motor1