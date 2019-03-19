Людям с инвалидностью, которые посетят Олимпиаду-2020, будут помогать роботы

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Токио собирается превратить Олимпиаду-2020 в праздник не только спорта, но и новых технологий. С ними столкнутся как спортсмены — пропускать которых на стадионы будет система распознавания лиц, — так и зрители. На выходных японские компании Toyota и Panasonic представили решения, призванные помочь волонтерам лучше справляться со своими обязанностями.

Разработки Toyota — робокомпаньон Human Support Robot и робокурьер Delivery Support Robot. У HSR есть манипулятор, которым он берет небольшие корзинки с водой или стаканы с жидкостями, поднимает с пола упавшие предметы и достает вещи с высоких полок. Управлять устройством можно голосом либо при помощи планшета.

DSR на первый взгляд напоминает мусорную корзину на колесиках, однако в действительности устройство осуществляет доставку мелких грузов.

Задача новоявленных девайсов — поддерживать людей с ограниченной подвижностью на протяжении Олимпийских игр: помогать им на стадионе в зонах, доступных для инвалидных колясок, и в олимпийских поселениях, транспортировать продукты и другие вещи, сопровождать маломобильных зрителей и предоставлять им информацию о событиях (HSR оборудован динамиком).

«На Олимпийских играх в Токио будет много гостей в инвалидных колясках, и мы хотели бы, чтобы они наслаждались играми, не беспокоясь о мобильности», — говорит генеральный менеджер Toyota Минору Ямаучи.

Panasonic, в свою очередь, представила экзоскелет с батарейным питанием Power Assist Suit, которой поможет управиться с тяжелым багажом.

Механизм перераспределяет нагрузку со спины и бедер, позволяя надевшему его человеку с легкостью манипулировать тяжелыми грузами (по данным самой Panasonic, «грузоподъемность» человека возрастает примерно на 10 кг). На одной зарядке экзоскелет может проработать 4 часа.

Генеральный директор оргкомитета Игр-2020 Маасаки Комия намерен добиваться повсеместного присутствия роботов. Для организаторов важно продемонстрировать развитость японской высокотехнологической промышленности, а также доказать общественности, что роботы уже могут выполнять рутинные задачи, что они действительно помогают и больше не являются плодом воображения писателей-фантастов, говорит чиновник.

Напоследок отметим, что Олимпийские игры в Токио стартуют 24 июля 2020 года, Паралимпиада — на месяц позднее.

Источник: hightech.plus