Mafia: Definitive Edition, Serious Sam 4, Squad и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр сентября 2020 года

Игровой сервис Steam представил очередную подборку лучших игр, которые вышли на платформе в предыдущем месяце. Победители отбирались по объему выручки за первые две недели после выпуска, также были отмечены пять лучших бесплатных игр, если считать по максимальному числу уникальных пользователей после выхода.

В итоге список лучших новинок сентября, отсортированных по дате выпуска, выглядит следующим образом:



Crusader Kings III

Paradox Development Studio (Швеция)



Craftopia

POCKET PAIR, Inc. (Япония)



Marvel’s Avengers

Crystal Dynamics (США), Eidos-Montréal (Канада) и Nixxes (Нидерланды)



NBA 2K21

Visual Concepts (США)



Necromunda: Underhive Wars

Rogue Factor (Канада)



Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

KAIKO (Германия), Big Huge Games (США) и 38 Studios (США)



BPM: BULLETS PER MINUTE

Awe Interactive (Великобритания)



eFootball PES 2021

Konami Digital Entertainment (Япония)



Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos

Artefacts Studio (Франция)



Hades

Supergiant Games (США)



Medieval Dynasty

Render Cube (Польша)



Phasmophobia

Kinetic Games (Великобритания)



Squad

Offworld Industries (Канада)



Unrailed!

Indoor Astronaut (Швейцария)



Untitled Goose Game

House House (Австралия)



Mafia: Definitive Edition

Hangar 13 (США)



Serious Sam 4

Croteam (Хорватия)



Port Royale 4

Gaming Minds (Германия)



Captain Tsubasa — Rise of New Champions

TAMSOFT CORPORATION (Япония)



Spelunky 2

Mossmouth (США) и BlitWorks (Испания)

А вот так выглядят лучшие бесплатные новинки, отсортированные по числу уникальных игроков:



Surviv.io — 2D Battle Royale

Kongregate, Inc. (США)



Mythgard

Rhino Games, Inc. (США)



DPS IDLE

YDKR (Россия)



High Entropy: Challenges

Álvaro García (binarynonsense) (Испания)



Idle Expanse

Lyrical Games LLC (США)

Напомним, что рейтинги лучших новинок Steam за предыдущие месяцы можно изучить в данном разделе.

Источник: Steam