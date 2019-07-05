Майк Пондсмит: «Экранизация игры Cyberpunk 2077 стала куда более вероятной после появления в ней Киану Ривза»

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На этой неделе стало известно, что CD Projekt работает сразу над тремя игровыми проектами по вселенной Cyberpunk, однако планы авторов на франшизу могут оказаться еще более объемными. В частности, автор оригинальной настольной игры Cyberpunk 2077 Майк Пондсмит в интервью ресурсу VGC дал понять, что киноэкранизация вселенной весьма вероятна, причем не в последнюю очередь благодаря участию Киану Ривза.

«В данный момент я не могу ничего говорить о продаже прав на экранизацию. Но с Киану Ривзом на борту это стало куда более вероятным» — объяснил Майк Пондсмит.

Он добавил, что в случае реализации данного проекта хотел бы увидеть фильм в стилистике Blade Runner, но более насыщенный действиями и понятный более широкой аудитории.

Напомним, что Киану Ривз «сыграл» в Cyberpunk 2077 героя по имени Джонни Сильверхенд, подарив ему свою внешность, движения и голос.

Для многих поклонников кино именно Киану Ривз является наиболее известным представителем жанра киберпанк благодаря роли Нео в трилогии «Матрица» и более ранней работе в фильме «Джонни Мнемоник» по одноименному рассказу отца киберпанка Уильяма Гибсона.

Связи актера в Голливуде помогут избежать лишних осложнений на пути к экранизации, если игра окажется действительно популярной. Ну, а CD Projekt не привыкать работать со своими героями в жанрах игр и кино — достаточно вспомнить франшизу «Ведьмак», которая вскоре выйдет на ТВ-экраны в формате сериала от Netflix.

Источник: IGN