Майкл Бэй снял боевик Ambulance / «Скорая помощь» о неудачном ограблении банка с Джейком Джилленхолом в главной роли [трейлер]

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Режиссер Майкл Бэй, визитной карточкой которого являются яркие крупномасштабные боевики, снял очередную картину в данном жанре. Фильм Ambulance / «Скорая помощь» является голливудским ремейком одноименного датского фильма, рассказывающего об ограблении банка двумя сводными братьями.

Как это часто бывает, безупречный на бумаге план и профессионализм исполнителей разбивается о реальную жизнь, в результате братьям в исполнении Джейка Джилленхола и Яхьи Абдул-Матина II приходится во время отхода из банка угнать фургон скорой помощи. Хорошая новость – парамедика в кабине играет мексиканская актриса Эйса Гонсалес, плохая новость – в скорой тяжело больной пациент, который может умереть в любой момент…

Сценарий адаптировали авторы оригинального фильма Лауриц Мунк-Петерсен и Ларс Андреас Педерсен, а также Крис Федак. Режиссером и продюсером выступил вышеупомянутый Майкл Бэй.

Премьера боевика Ambulance / «Скорая помощь» запланирована на 18 февраля 2022 года.

Источник: Universal Pictures