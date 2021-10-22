Майкл Бэй снял боевик Ambulance / «Скорая помощь» о неудачном ограблении банка с Джейком Джилленхолом в главной роли [трейлер]
Режиссер Майкл Бэй, визитной карточкой которого являются яркие крупномасштабные боевики, снял очередную картину в данном жанре. Фильм Ambulance / «Скорая помощь» является голливудским ремейком одноименного датского фильма, рассказывающего об ограблении банка двумя сводными братьями.
Как это часто бывает, безупречный на бумаге план и профессионализм исполнителей разбивается о реальную жизнь, в результате братьям в исполнении Джейка Джилленхола и Яхьи Абдул-Матина II приходится во время отхода из банка угнать фургон скорой помощи. Хорошая новость – парамедика в кабине играет мексиканская актриса Эйса Гонсалес, плохая новость – в скорой тяжело больной пациент, который может умереть в любой момент…
Сценарий адаптировали авторы оригинального фильма Лауриц Мунк-Петерсен и Ларс Андреас Педерсен, а также Крис Федак. Режиссером и продюсером выступил вышеупомянутый Майкл Бэй.
Премьера боевика Ambulance / «Скорая помощь» запланирована на 18 февраля 2022 года.
Источник: Universal Pictures