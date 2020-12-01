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«Мандалорец, Мстители и другие супергерои»: Американцы выбрали Топ-20 лучших развлекательных франшиз, в лидерах Disney/Marvel и Netflix

«Мандалорец, Мстители и другие супергерои»: Американцы выбрали Топ-20 лучших развлекательных франшиз, в лидерах Disney/Marvel и Netflix

«Мандалорец, Мстители и другие супергерои»: Американцы выбрали Топ-20 лучших развлекательных франшиз, в лидерах Disney/Marvel и Netflix


Исследовательская компания National Research Group (NRG) провела масштабный опрос американских зрителей (350 тыс. участников), чтобы выявить наиболее качественные развлекательные франшизы в сегментах сериалов, кино и игр. Опрашиваемым предлагали назвать самые вдохновляющие серии контента, которые с их точки зрения смогут пережить испытание временем, подстраиваясь под современные требования и оставаясь интересными для зрителей всей планеты.

Результат не удивляет — 70% первой двадцатки франшиз занимают творения Disney/Pixar/Marvel, хоть какую-то конкуренцию которым смог оказать только Netflix (три представителя в Топ-10). В итоге Топ-20 лучших развлекательных франшиз выглядит так:

  1. The Mandalorian / «Мандалорец»
  2. Avengers / «Мстители»
  3. Stranger Things / «Очень странные дела»
  4. John Wick / «Джон Уик»
  5. Black Panther / «Черная Пантера»
  6. Guardians of the Galaxy / «Стражи Галактики»
  7. The Witcher / «Ведьмак»
  8. Ozark / «Озарк»
  9. Spider-Man: Into the Spider-Verse / «Человек-паук: Через вселенные»
  10. Black Widow / «Черная Вдова»
  11. Deadpool / «Дэдпул»
  12. Thor / «Тор»
  13. Iron Man / «Железный Человек»
  14. Mario Bros. / «Братья Марио»
  15. Toy Story / «История игрушек»
  16. Doctor Strange / «Доктор Стрэндж»
  17. Spider-Man / «Человек-паук»
  18. Coco / «Тайна Коко»
  19. The Lion King / «Король Лев»
  20. Hamilton / «Гамильтон«



Отвечая на вопрос о самых популярных игровых франшизах, участники опроса помимо Mario Bros. часто называли серии Animal Crossing, Fall Guys и Among Us. Самая молодая аудитория (13-24) также отметила SpongeBob SquarePants и Shrek, но в первую очередь благодаря мемам и онлайн-видео.

Источник: Variety

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