«Мандалорец, Мстители и другие супергерои»: Американцы выбрали Топ-20 лучших развлекательных франшиз, в лидерах Disney/Marvel и Netflix
Исследовательская компания National Research Group (NRG) провела масштабный опрос американских зрителей (350 тыс. участников), чтобы выявить наиболее качественные развлекательные франшизы в сегментах сериалов, кино и игр. Опрашиваемым предлагали назвать самые вдохновляющие серии контента, которые с их точки зрения смогут пережить испытание временем, подстраиваясь под современные требования и оставаясь интересными для зрителей всей планеты.
Результат не удивляет — 70% первой двадцатки франшиз занимают творения Disney/Pixar/Marvel, хоть какую-то конкуренцию которым смог оказать только Netflix (три представителя в Топ-10). В итоге Топ-20 лучших развлекательных франшиз выглядит так:
- The Mandalorian / «Мандалорец»
- Avengers / «Мстители»
- Stranger Things / «Очень странные дела»
- John Wick / «Джон Уик»
- Black Panther / «Черная Пантера»
- Guardians of the Galaxy / «Стражи Галактики»
- The Witcher / «Ведьмак»
- Ozark / «Озарк»
- Spider-Man: Into the Spider-Verse / «Человек-паук: Через вселенные»
- Black Widow / «Черная Вдова»
- Deadpool / «Дэдпул»
- Thor / «Тор»
- Iron Man / «Железный Человек»
- Mario Bros. / «Братья Марио»
- Toy Story / «История игрушек»
- Doctor Strange / «Доктор Стрэндж»
- Spider-Man / «Человек-паук»
- Coco / «Тайна Коко»
- The Lion King / «Король Лев»
- Hamilton / «Гамильтон«
Отвечая на вопрос о самых популярных игровых франшизах, участники опроса помимо Mario Bros. часто называли серии Animal Crossing, Fall Guys и Among Us. Самая молодая аудитория (13-24) также отметила SpongeBob SquarePants и Shrek, но в первую очередь благодаря мемам и онлайн-видео.
Источник: Variety