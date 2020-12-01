«Мандалорец, Мстители и другие супергерои»: Американцы выбрали Топ-20 лучших развлекательных франшиз, в лидерах Disney/Marvel и Netflix

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Исследовательская компания National Research Group (NRG) провела масштабный опрос американских зрителей (350 тыс. участников), чтобы выявить наиболее качественные развлекательные франшизы в сегментах сериалов, кино и игр. Опрашиваемым предлагали назвать самые вдохновляющие серии контента, которые с их точки зрения смогут пережить испытание временем, подстраиваясь под современные требования и оставаясь интересными для зрителей всей планеты.

Результат не удивляет — 70% первой двадцатки франшиз занимают творения Disney/Pixar/Marvel, хоть какую-то конкуренцию которым смог оказать только Netflix (три представителя в Топ-10). В итоге Топ-20 лучших развлекательных франшиз выглядит так:

The Mandalorian / «Мандалорец» Avengers / «Мстители» Stranger Things / «Очень странные дела» John Wick / «Джон Уик» Black Panther / «Черная Пантера» Guardians of the Galaxy / «Стражи Галактики» The Witcher / «Ведьмак» Ozark / «Озарк» Spider-Man: Into the Spider-Verse / «Человек-паук: Через вселенные» Black Widow / «Черная Вдова» Deadpool / «Дэдпул» Thor / «Тор» Iron Man / «Железный Человек» Mario Bros. / «Братья Марио» Toy Story / «История игрушек» Doctor Strange / «Доктор Стрэндж» Spider-Man / «Человек-паук» Coco / «Тайна Коко» The Lion King / «Король Лев» Hamilton / « Гамильтон «









Отвечая на вопрос о самых популярных игровых франшизах, участники опроса помимо Mario Bros. часто называли серии Animal Crossing, Fall Guys и Among Us. Самая молодая аудитория (13-24) также отметила SpongeBob SquarePants и Shrek, но в первую очередь благодаря мемам и онлайн-видео.

Источник: Variety