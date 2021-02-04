«Манк» и «Корона» лидируют по числу номинаций на «Золотой глобус — 2021»

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





3 февраля Голливудская ассоциация иностранной прессы огласила полный список номинантов 78-й ежегодной кинопремии «Золотой глобус», церемония вручения которой пройдет почти на два месяца позже обычного (28 февраля).

По числу номинаций среди полнометражных фильмов лидирует биографическая драма «Манк» Дэвида Финчера, претендующая на шесть наград, в том числе за лучший драматический фильм, режиссуру и сценарий. Среди фаворитов также оказались «Суд над Чикагской семёркой», «Отец», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды» — по четыре номинаций каждая.

Среди номинантов есть и «Борат-2». Продолжение культовой социально-политической сатиры Саши Барона Коэна претендует на три статуэтки — лучшая комедия/мюзикл, лучший актер в комедии/мюзикле (Саша Барон Коэн) и лучшая актриса в комедии/мюзикле (Мария Бакалова).

Наибольшее число номинаций среди сериалов тоже получил проект Netflix — «Корона»/ Художественный сериал о жизни королевы Великобритании Елизаветы II претендует на шесть статуэток, в том числе за лучший драматический сериал и лучшие женскую (основную и второго плана) и мужскую роли. В актерских номинациях представлен почти весь основной актерский состав «Короны»: Джош О’Коннор, Оливия Колман, Эмма Коррин, Джиллиан Андерсон и Хелена Бонэм Картер. Кроме «Короны», награду за лучший драматический сериал могут получить «Озарк», «Страна Лавкрафта», «Рэтчед» и «Мандалорец». В номинации «Лучший комедийный сериал» на «Золотой глобус» номинированы: «Эмили в Париже», «Тед Лассо», «Шиттс Крик», «Стюардесса» и «Великая».

Лидером по числу номинаций уже который год подряд остается Netflix — проекты онлайн-кинотеатра собрали суммарно 42 номинаций. На втором месте по числу номинаций с большим отставанием идет Amazon (10 номинаций). Полный список номинантов 78-й ежегодной кинопремии «Золотой глобус» по категориям Фильмы Лучший драматический фильм «Отец»

«Манк»

«Земля кочевников»

«Девушка, подающая надежды»

«Суд над Чикагской семёркой» Лучший фильм комедия/мюзикл «Борат 2»

«Гамильтон»

«Мьюзик»

«Зависнуть в Палм-Спрингс»

«Выпускной» Лучший фильм на иностранном языке «Ещё по одной» (Дания)

«Ла Йорона» (Франция, Гватемала)

«Вся жизнь впереди» (Италия)

«Минари» (США)

«Ты и я» (США, Франция) Лучший режиссёр Эмеральд Феннел («Девушка, подающая надежды»)

Дэвид Финчер («Манк»)

Хлоя Чжао («Земля кочевников»)

Аарон Соркин («Суд над Чикагской семёркой»)

Реджина Кинг («Одна ночь в Майами») Лучшая мужская роль в драматическом фильме Риз Ахмед («Звук металла»)

Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)

Энтони Хопкинс («Отец»)

Гэри Олдман («Манк»)

Тахар Рахим («Мавританец») Лучшая женская роль в драматическом фильме Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»)

Андра Дей («Соединённые Штаты против Билли Холидей»)

Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»)

Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»)

Ванесса Кирби («Фрагменты женщины») Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле Саша Барон Коэн («Борат 2»)

Джеймс Корден («Выпускной»)

Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон»)

Энди Сэмберг («Зависнуть в Палм-Спрингс»)

Дев Патель («История Дэвида Копперфилда») Лучшая женская роль в комедии или мюзикле Мария Бакалова («Борат 2»)

Кейт Хадсон («Мьюзик»)

Мишель Пфайффер («Уйти не прощаясь»)

Розамунд Пайк («Аферистка»)

Аня Тейлор-Джой («Эмма») Лучшая мужская роль второго плана в фильме Саша Барон Коэн («Суд над Чикагской семёркой»)

Дэниэл Калуя («Иуда и чёрный мессия»)

Джаред Лето («Дьявол в деталях»)

Билл Мюррей («Последняя капля»)

Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами») Лучшая женская роль второго плана в фильме Гленн Клоуз («Элегия Хиллбилли»)

Оливия Колман («Отец»)

Джоди Фостер («Мавританец»)

Аманда Сайфред («Манк»)

Хелена Зенгель («Новости со всех концов света») Лучший мультфильм «Семейка Крудс 2»

«Вперёд»

«Путешествие на Луну»

«Душа»

«Легенда о волках» Лучший сценарий Аарон Соркин («Суд над чикагской семёркой»)

Хлоя Чжао («Земля кочевников»)

Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон («Отец»)

Джек Финчер («Манк»)

Эмеральд Феннелл («Девушка, подающая надежды») Лучший саундтрек Александр Деспла («Полночное небо»)

Людвиг Йоранссон («Довод»)

Джеймс Ньютон Ховард («Новости со всех концов света»)

Трент Резнор, Аттикус Росс и Джон Батист («Душа»)

Трент Резнор и Аттикус Росс («Манк») Сериалы Лучший драматический сериал «Мандалорец»

«Корона»

«Страна Лавкрафта»

«Озарк»

«Рэтчед» Лучший сериал мюзикл/комедия «Бортпроводница»

«Эмили в Париже»

«Шиттс Крик»

«Великая»

«Тед Лассо» Лучший мини-сериал или телефильм «Нормальные люди»

«Ферзевый гамбит»

«Отыграть назад»

«Голос перемен»

«Неортодоксальная» Лучшая мужская роль в драматическом сериале Джейсон Бейтман («Озарк»)

Джош О’Коннор («Корона»)

Боб Оденкёрк («Лучше звоните Солу»)

Мэттью Риз («Перри Мейсон»)

Аль Пачино («Охотники») Лучшая женская роль в драматическом сериале Оливия Колман («Корона»)

Джоди Комер («Убивая Еву»)

Эмма Коррин («Корона»)

Лора Линни («Озарк»)

Сара Полсон («Рэтчед») Лучшая мужская роль в комедийном сериале Дон Чидл («Чёрный понедельник»)

Юджин Леви («Шиттс Крик»)

Николас Холт («Великая»)

Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Рами Юссеф («Рами») Лучшая женская роль в комедийном сериале Лили Коллинс («Эмили в Париже»)

Кейли Куоко («Бортпроводница»)

Эль Фаннинг («Великая»)

Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»)

Джейн Леви («Необыкновенный плейлист Зои») Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме Брайан Крэнстон («Ваша честь»)

Джефф Дэниелс («Правило Коми»)

Итан Хоук («Птица доброго господа»)

Хью Грант («Отыграть назад»)

Марк Руффало («Я знаю, что это правда») Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме Кейт Бланшетт («Мисс Америка»)

Дейзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди»)

Шира Хаас («Неортодоксальная»)

Николь Кидман («Отыграть назад»)

Аня Тейлор-Джой («Ферзевый гамбит») Лучшая мужская роль второго плана в сериале Джон Бойега («Голос перемен»)

Брендан Глисон («Правило Коми»)

Дэн Леви («Шиттс Крик»)

Джим Парсонс («Голливуд»)

Дональд Сазерленд («Отыграть назад») Лучшая женская роль второго плана в сериале Джиллиан Андерсон («Корона»)

Хелена Бонэм Картер («Корона»)

Джулия Гарнер («Озарк»)

Энни Мёрфи («Шиттс Крик»)

Синтия Никсон («Рэтчед»)