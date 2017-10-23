Марина Горбис из «Института будущего» полагает, что миру нужны безусловные основные активы, а не БОД
Марина Горбис, исполнительный директор «Института будущего» (США), предложила новый способ решить проблему экономического неравенства. По ее мнению, экономистам и IT-лидерам пора прекратить продвигать идею безусловного основного дохода (БОД) и сосредоточиться на безусловных основных активах (БОА).
По данным Института политических исследований, 20 самых богатых людей в США имеет столько же активов, сколько 152 млн самых бедных американцев. Это примерно половина населения страны. С 1950 года разрыв между доходами генеральных директоров и рядовых служащих увеличился в тысячу раз, а заработная плата стагнирует вот уже 35 лет, оторвавшись от кривой производительности труда. По данным МВФ, доля национального дохода, выплачиваемого работникам, стремительно снижается, начиная с 1980 года.
Считается, что принципиальным решением проблемы экономического неравенства является безусловный основной доход (БОД) — выплата всем жителям страны определенного пособия, не ограниченного во времени и не привязанного к трудовой деятельности или возрасту.
Однако по мнению Марины Горбис, раздача денег — не только порочная практика, но и бесполезная. Она не решает главную, с ее точки зрения, проблему — проблему неравномерного распределения активов, которое, в свою очередь, порождает неравномерное распределение доходов. Иными словами, даже при БОД все деньги по-прежнему будут оседать в карманах инвесторов и акционеров, а рабочим, как всегда, будет доставаться лишь немногое.
Чтобы вырваться из замкнутого круга, Горбис предложила посмотреть на опыт прошлых лет. В 1950-годы рабочие, например, General Motors могли себе позволить стиль жизни среднего класса, а все благодаря предсказуемой индексируемой заработной плате, защищенности трудовым кодексом, медицинской страховке, гарантированному отпуску, продвижению по службе и пенсии, — все это позволяло купить себе дом, ездить отдыхать и безбедно жить в старости.
Но главное, что было в этом списке, — участие в капитале, прямое или опосредованное. Прямое — выплата бонусов рабочим акциями предприятия, на котором они трудятся. Опосредованное — высокая доля капитала, идущая на заработную плату.
Именно из-за отсутствия активов малообеспеченные в США попадают в ловушку бедности, из которой выбираются единицы. При этом, в Дании и других скандинавских странах шансы детей из бедных семей достичь высокого благосостояния практически равны с их сверстниками из семей обеспеченных. Как полагает глава «Института будущего», это напрямую связано с доступом к публичным активам — образованию, здравоохранению, транспортной инфраструктуре, которые в этих странах часто являются бесплатными.
При этом безусловные основные активы, которые должны быть равномерно распределены между гражданами, по мнению Марины Горбис, — это в современных условиях вовсе не ценные бумаги или недвижимость. Сегодня большинство IT-компаний, причем не только Google и Facebook, зарабатывают не на услугах, а на торговле данными, которые агрегируются и анализируются с помощью ИИ-алгоритмов. Как пишет Economist, данные — это новая нефть.
Однако какая часть этих доходов достается работникам многочисленных IT-сервисов? И главное, какие права имеют на свои личные данные сами люди? Если бы эти информационные права были зафиксированы и данные стали личными активами каждого человека, на владении которыми он смог бы зарабатывать, то экономическое неравенство удалось бы победить, полагает Горбис.
Источник: hightech.fm