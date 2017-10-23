Марина Горбис из «Института будущего» полагает, что миру нужны безусловные основные активы, а не БОД

По данным Института политических исследований, 20 самых богатых людей в США имеет столько же активов, сколько 152 млн самых бедных американцев. Это примерно половина населения страны. С 1950 года разрыв между доходами генеральных директоров и рядовых служащих увеличился в тысячу раз, а заработная плата стагнирует вот уже 35 лет, оторвавшись от кривой производительности труда. По данным МВФ, доля национального дохода, выплачиваемого работникам, стремительно снижается, начиная с 1980 года.

Считается, что принципиальным решением проблемы экономического неравенства является безусловный основной доход (БОД) — выплата всем жителям страны определенного пособия, не ограниченного во времени и не привязанного к трудовой деятельности или возрасту.

Однако по мнению Марины Горбис, раздача денег — не только порочная практика, но и бесполезная. Она не решает главную, с ее точки зрения, проблему — проблему неравномерного распределения активов, которое, в свою очередь, порождает неравномерное распределение доходов. Иными словами, даже при БОД все деньги по-прежнему будут оседать в карманах инвесторов и акционеров, а рабочим, как всегда, будет доставаться лишь немногое.

Чтобы вырваться из замкнутого круга, Горбис предложила посмотреть на опыт прошлых лет. В 1950-годы рабочие, например, General Motors могли себе позволить стиль жизни среднего класса, а все благодаря предсказуемой индексируемой заработной плате, защищенности трудовым кодексом, медицинской страховке, гарантированному отпуску, продвижению по службе и пенсии, — все это позволяло купить себе дом, ездить отдыхать и безбедно жить в старости.

Но главное, что было в этом списке, — участие в капитале, прямое или опосредованное. Прямое — выплата бонусов рабочим акциями предприятия, на котором они трудятся. Опосредованное — высокая доля капитала, идущая на заработную плату.