Марк Цукерберг объяснил, почему иногда он бывает похож на робота
Сооснователь и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг подтвердил популярную конспирологическую теорию: временами он действительно бывает похож на робота. Но это не происки пришельцев.
По словам предпринимателя, причина его странного поведения — стресс, который он испытывает, выступая перед большим количеством людей.
«Мне всегда было сложно говорить на публику. В такие моменты я становлюсь похож на робота. Умение выступать публично — тот навык, которого мне определенно недостает, как руководителю компании», — указал Цукерберг в ответ на вопрос журналиста NBC, считает ли он себя хорошим спикером.
Источник: NBC