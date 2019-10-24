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Марк Цукерберг объяснил, почему иногда он бывает похож на робота

Марк Цукерберг объяснил, почему иногда он бывает похож на робота

Марк Цукерберг объяснил, почему иногда он бывает похож на робота


Сооснователь и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг подтвердил популярную конспирологическую теорию: временами он действительно бывает похож на робота. Но это не происки пришельцев.

По словам предпринимателя, причина его странного поведения — стресс, который он испытывает, выступая перед большим количеством людей.

«Мне всегда было сложно говорить на публику. В такие моменты я становлюсь похож на робота. Умение выступать публично — тот навык, которого мне определенно недостает, как руководителю компании», — указал Цукерберг в ответ на вопрос журналиста NBC, считает ли он себя хорошим спикером.

Источник: NBC

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