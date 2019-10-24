Марк Цукерберг объяснил, почему иногда он бывает похож на робота

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Сооснователь и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг подтвердил популярную конспирологическую теорию: временами он действительно бывает похож на робота. Но это не происки пришельцев.

По словам предпринимателя, причина его странного поведения — стресс, который он испытывает, выступая перед большим количеством людей.

«Мне всегда было сложно говорить на публику. В такие моменты я становлюсь похож на робота. Умение выступать публично — тот навык, которого мне определенно недостает, как руководителю компании», — указал Цукерберг в ответ на вопрос журналиста NBC, считает ли он себя хорошим спикером.

Источник: NBC