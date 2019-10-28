



Марсоход Curiosity прислал новое селфи с Марса. В кадр попали ландшафт кратера Гейл и места бурения и отбора проб марсианского грунта ровером, сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

Отметим, что Curiosity начал свою работу на Марсе в 2012 году в рамках миссии NASA «Марсианская научная лаборатория». За семь с лишним лет он преодолел более 21 километра, занимаясь изучением геологической истории и атмосферы Красной планеты. Основной целью ровера стала пятикилометровая гора Шарпа, расположенная в центре кратера Гейл и покрытая массивом из эродированных слоев осадочных пород.

В апреле этого года были начаты буровые работы у подножья горы, итогом которых стало обнаружение самой большой концентрации глинистых минералов, образованных в присутствии воды, которое Curiosity когда-либо находил в ходе своей работы. Эта находка, в числе прочего, подтвердила теорию о том, что когда-то в кратере Гейл было значительное количество воды и что скальные породы в этом районе образованы из осадочных слоев древних озер. Кроме того, в образцах содержался гематит, однако его содержание было крайне мало по сравнению с образцами с хребта Веры Рубин.

Марсоход уже неоднократно создавал свои селфи, для этой цели он использует камеру MAHLI (Mars Hand Lens Imager), установленную на конце 2,1-метрового роботизированного манипулятора. Полученные снимки передаются на Землю, где специалисты составляют из них мозаичное изображение, сам манипулятор при этом в кадр не попадает. Новое селфи составлено из 57 кадров, полученных ровером 11 октября 2019 года, когда он находился рядом с площадкой «Глен Этив» (Glen Etive), где дважды проводил буровые работы. Скважины в грунте, созданные марсоходом, видны слева от него. Позади ровера, в трехстах метрах от него, виден хребет Веры Рубин и склон горы Шарпа, а за ними — северный вал кратера Гейл.

Источник: N+1