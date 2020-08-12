Мартин Скорсезе будет снимать фильмы и сериалы для Apple TV+, это уже третий серьезный улов Apple за последнюю неделю

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Стриминговый сервис Apple TV+ с завидной регулярностью подписывает соглашения с ключевыми голливудскими деятелями. И после Леонардо Ди Каприо и Роберта Дауни-младшего очередь дошла до Мартина Скорсезе и его студии Sikelia Productions.

Интересно, что еще до подписания сделки с Apple Мартин Скорсезе работал над художественным фильмом для сервиса Apple TV+. Речь идет об экранизации книги Killers of the Flower Moon / «Убийцы цветочной луны» с Робертом Де Ниро и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. Фильм находится на этапе препродакшена, его релиз ожидается в 2021 году.

В рамках многолетней сделки Мартин Скорсезе будет режиссировать и продюсировать ТВ-сериалы и фильмы, предлагая их сервису Apple TV+ на правах first-look. После эксклюзивного периода показа на яблочной стриминговой платформе творения Скорсезе смогут выйти в кинотеатрах и на других платформах.

Напомним, что в прошлом году Мартин Скорсезе снял успешный криминальный триллер The Irishman / «Ирландец» совместно с сервисом Netflix.

Мартин Скорсезе является одним из самых высокооцененных режиссеров Голливуда — на его счету такие шедевры, как «Злые улицы», «Таксист», «Бешеный бык», «Последнее искушение Христа», «Славные парни», «Мыс страха», «Казино», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Отступники», «Остров проклятых» и «Волк с Уолл-стрит». Режиссер девять раз номинировался на «Оскар», но получил его всего один раз за криминальную драму «Отступники».

Источник: Variety