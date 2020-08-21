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Маск пообещал, что вскоре автомобили Tesla научатся проигрывать через внешние динамики змеиный джаз и музыку полинезийского лифта, также получат поддержку новых игр

Маск пообещал, что вскоре автомобили Tesla научатся проигрывать через внешние динамики змеиный джаз и музыку полинезийского лифта, также получат поддержку новых игр

Маск пообещал, что вскоре автомобили Tesla научатся проигрывать через внешние динамики змеиный джаз и музыку полинезийского лифта, также получат поддержку новых игр


В обозримом будущем автомобили Tesla выучат пару-тройку новых веселых трюков — соответствующее обновление прошивки анонсировал в своем твиттере глава компании Илон Маск.

Всего глава Tesla заявил две новые возможности, которые добавят в будущих обновлениях по воздуху. Первая — больше забавных игр. Значит ли это, что вскоре в автомобилях Tesla вскоре можно будет играть в «Ведьмака»?

Вторая — поддержка новых «рингтоны» для внешних динамиков. В частности, Маск пообещал, что вскоре через эти динамики можно будет проигрывать «змеиный джаз» или «музыку полинезийского лифта».

Можно было бы посчитать это первоапрельской шуткой, но сейчас далеко не апрель, а Илон Маск известен манерой шутить всерьез. С функцией «пуков по запросу» было точно так же.

«Змеиный джаз» — это явная отсылка к эпизоду популярного анимационного сериала «Рик и Морти», где герои исследуют планету змей, которые создали джазовую музыку.

К слову, это будет уже не первая пасхалка, связанная с «Рик и Морти». Ранее Tesla добавила поддержку голосовой команды “keep Summer safe” для активации режима Sentry Mode.

Увы, Маск не уточнил, когда вышеупомянутые возможности станут доступны для широкой публики. В начале года он обещал функцию, которая позволит Tesla разговаривать с окружающими, но пока она так и не была запущена.

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