Маск пообещал, что вскоре автомобили Tesla научатся проигрывать через внешние динамики змеиный джаз и музыку полинезийского лифта, также получат поддержку новых игр

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





В обозримом будущем автомобили Tesla выучат пару-тройку новых веселых трюков — соответствующее обновление прошивки анонсировал в своем твиттере глава компании Илон Маск.

Всего глава Tesla заявил две новые возможности, которые добавят в будущих обновлениях по воздуху. Первая — больше забавных игр. Значит ли это, что вскоре в автомобилях Tesla вскоре можно будет играть в «Ведьмака»?

More fun games coming soon to ur Tesla https://t.co/zBdYGOuHsz — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2020

Вторая — поддержка новых «рингтоны» для внешних динамиков. В частности, Маск пообещал, что вскоре через эти динамики можно будет проигрывать «змеиный джаз» или «музыку полинезийского лифта».

New Tesla feature coming that enables your car to play snake jazz or Polynesian elevator music through its outside speakers wherever you go — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2020

Можно было бы посчитать это первоапрельской шуткой, но сейчас далеко не апрель, а Илон Маск известен манерой шутить всерьез. С функцией «пуков по запросу» было точно так же.

🐍🎷 — Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2020

«Змеиный джаз» — это явная отсылка к эпизоду популярного анимационного сериала «Рик и Морти», где герои исследуют планету змей, которые создали джазовую музыку.

К слову, это будет уже не первая пасхалка, связанная с «Рик и Морти». Ранее Tesla добавила поддержку голосовой команды “keep Summer safe” для активации режима Sentry Mode.

Увы, Маск не уточнил, когда вышеупомянутые возможности станут доступны для широкой публики. В начале года он обещал функцию, которая позволит Tesla разговаривать с окружающими, но пока она так и не была запущена.