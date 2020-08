Маск пообещал, что вскоре автомобили Tesla научатся проигрывать через внешние динамики змеиный джаз и музыку полинезийского лифта, также получат поддержку новых игр

В обозримом будущем автомобили Tesla выучат пару-тройку новых веселых трюков — соответствующее обновление прошивки анонсировал в своем твиттере глава компании Илон Маск.

Всего глава Tesla заявил две новые возможности, которые добавят в будущих обновлениях по воздуху. Первая — больше забавных игр. Значит ли это, что вскоре в автомобилях Tesla вскоре можно будет играть в «Ведьмака»?

Вторая — поддержка новых «рингтоны» для внешних динамиков. В частности, Маск пообещал, что вскоре через эти динамики можно будет проигрывать «змеиный джаз» или «музыку полинезийского лифта».

New Tesla feature coming that enables your car to play snake jazz or Polynesian elevator music through its outside speakers wherever you go

— Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2020