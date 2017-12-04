Майним Карбованець для пополнения интернета

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Недавно сервис platilib.com добавил поддержку криптовалюты Карбованець (Карбо) для оплаты услуг мобильных операторов и интернет-провайдеров.

О пополнении мобильных операторов уже был материал, на этот раз разберемся с интернет провайдерами, тем более, что за полгода кое-что поменялось.

В первую очередь, майнить Карбо стало проще. Появился универсальный оптимизированный майнер с полуавтоматической настройкой, одновременно использующий и процессор, и видеокарту в ПК.

Но начнем с вопроса, который обычно задают первым, а стоит ли игра свеч? Каждый, читающий эти строки, очевидно пользуется интернетом и платит за него приблизительно 100 – 150 грн в месяц. На текущий момент в гривневом эквиваленте на, назовем это игровым компьютером, можно намайнить в день приблизительно 20 — 60 грн.

На дворе почти зима, и ПК будет одновременно немного греть комнату, а за электричество надо будет отдать лишь 10-20% полученных Карбо.

Если такие условия вас устраивают, и вы хотите иметь фактически бесплатный интернет за то, что компьютер в фоне выполняет некоторые вычисления, перейдем к настройке.

Настройка

Первым делом понадобится кошелек Карбо, для хранения самих монет, а также для того, чтобы у вас был свой личный адрес. Вам нужен Karbowanec wallet, который можно загрузить здесь.

Качаем его и запускаем работать в фоне, чтобы он загрузил блокчейн Карбо (около 1,5 ГБ), что может занять несколько часов.

Пока кошелек грузит блокчейн, качаем программу XMR-Stak. Распаковав архив запускаем xmr-stak.exe и проходим одноразовую настройку, ответив на несколько вопросов.

Currency – вводим monero. Pool address – krb.sberex.com:3333 Username — адрес кошелька, который начинается на K… и копируется из Karbowanec wallet (программы, которую мы загрузили раньше) Password – x

5-6-7. На все вопросы с пятого по седьмой ответ — no

Должно выглядеть подобным образом:

Процедура настройки завершена и XMR-Stak автоматически настроит дополнительные параметры работы процессора и видеокарты.

Если ПК начинает сильно «залипать» или майнер вылетает с ошибкой, а у меня так и было на видеокарте NVIDIA, находим в папке файл nvidia.txt и меняем два параметра.

Bfactor” : 8 (вместо 6)

bsleep” : 100 (вместо 25)

Теперь должно работать стабильнее, хотя подтормаживания могут и остаться.

Дайте программе XMR-Stak поработать около минуты, после чего нажимайте прямо в окне клавишу h, чтобы узнать свой хэшрейт (скорость вычислений). Полученное значение введите на krb.sberex.com в поле Estimate Mining Profits, не забыв рядом выбрать H/s вместо KH/s.

Рядом увидите приблизительное количество Карбо в день (оценка на любом пуле только приблизительная, потом не спрашивайте, почему значения будут расходиться).

Карбо будут попадать на ваш личный счет (кошелек) не сразу, а после того, как будет намайнено определенное количество (значение зависит от настроек выбранного пула). На krb.sberex.com это 0,1 krb. И вы увидите их на счете только если программа-кошелек полностью загрузит блокчейн. Внизу окна должна быть надпись «синхронизирован».

Оплата интернета

После того, как на вашем кошельке накопится достаточное количество монет их можно использовать для оплаты интернета.

На сайте platilib.com поддерживается 14 провайдеров из Украины, среди которых Киевстар, Воля, Триолан, IPNET, ФРИНЕТ, и другие.

Выбираете своего провайдера, заполняете необходимые реквизиты (номер договора, сумму пополнения), и выбираете Karbowanec в способе оплаты.

После этого вас перебросит на страницу оплаты. Жмете зеленую кнопку «Заплатити», и если на ПК установлен Карбо кошелек, то он автоматически откроется и создаст транзакцию со всеми необходимыми реквизитами, так что вручную вводить ничего не понадобится. Отправляете транзакцию и после этого остается дождаться пока деньги дойдут до оператора. В моем случае это заняло около часа (пол часа для перевода Карбо на platilib.com и еще пол часа, чтобы там сделали перевод провайдеру).

Если транзакция задерживается проверить ее статус можно кликнув по хэшу (длинный набор букв и цифр в поле «статус» на сайте platilib), либо скопировав и вставив это значение на multihash.net

В ближайшем будущем делать оплату будет даже проще при помощи QR-кода. Но для этого необходим мобильный кошелек Карбо, который пока находится на финальной стадии закрытого тестирования.