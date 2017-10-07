Mercedes-Benz подписал соглашение с Warner Bros. и теперь Бэтмен будет водить суперкар AMG Vision Gran Turismo, а Чудо-женщина — кабриолет E-Class

Компания Mercedes-Benz пошла по стопам своего конкурента Audi, который вовсю рекламируется в киновселенной Marvel, и подписала партнерское соглашение с Warner Bros. Благодаря договоренности в грядущем супергеройском фильме «Лига справедливости» / Justice League появится продукция немецкого автобренда, включая Mercedes E-Class и G-Class, а также прототип Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo.

Последний, как нетрудно догадаться, достанется Брюсу Уэйну, когда ему требуется предстать перед публикой в обличье респектабельного бизнесмена, а не Бэтмена. Автомобиль можно было мельком увидеть в одном из трейлеров фильма, в сцене, где Флэш просит напомнить, в чем же суперсила Брюса Уэйна — «Я богат», отвечает тот, пафосно закрывая «крылья чайки» AMG Vision Gran Turismo.

А вот Чудо-женщине достался новый кабриолет Mercedes E-Class. Автопроизводитель посчитал, что он как нельзя лучше подойдет Галь Гадот, так как не будет скрывать ее роскошную внешность от окружающих. Оба автомобиля будут непосредственным образом задействованы в фильме, в сценах встречи Бэтмена с Флэшем и Чудо-женщины с Киборгом.

Отметим, что виртуальный концепт Mercedes-Benz AMG Vision был разработан еще в 2013 году для участия в гоночном симуляторе Gran Turismo 6, однако после этого было также собрано несколько экземпляров для участия в выставках. Интересно, что для съемок в «Лиге справедливости» был создан абсолютно новый AMG Vision, в который установили все необходимое для передвижения по дорогам, включая гоночные кресла, виртуальную приборную панель и переработанный интерьер. Но самое главное — его размеры увеличили до 110% от оригинальных, чтобы он лучше соответствовал «мускулистому» Брюсу Уэйну.

Напомним, что премьера «Лига справедливости» должна состояться 16 ноября 2017 года. Этот фильм является пятым по счету из новой киновселенной DC Comics. Её началом стала картина «Человек из стали», снятая Заком Снайдером в 2012 году. В 2016 году она была расширена фильмами «Бэтмен против Супермена» и «Отряд самоубийц». Ну 1 июня этого года на экраны кинотеатров выйшел фильм «Чудо-женщина» (Wonder Woman).

Источник: Motor1