Мессенджер WhatsApp готов судиться c нерадивыми пользователями, нарушающими правила пользования

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Мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами пользователям, нарушающим правила пользования. Об этом сообщается на официальном сайте приложения.

«С 7 декабря 2019 года компания WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, которые нарушают или помогают другим нарушать наши Условия предоставления услуг», – говорится в заявлении компании.

В сообщении указывается, что в список нарушений входит в том числе автоматизированная или массовая рассылка сообщений. Также запрещено использование программы не в личных целях. При этом в WhatsApp подчеркнули, что планируют собирать доказательства злоупотреблений «не только на платформе, но и вне ее», и привели в качестве примера таких доказательств «публичные заявления о возможности использовать мессенджер с нарушениями правил пользования».

«Тем самым мы уведомляем о том, что мы будем предпринимать судебные иски против физических и юридических лиц, в отношении которых у нас имеются в том числе лишь внеплатформенные доказательства злоупотреблений и даже если эти злоупотребления имели место до 7 декабря», — говорят представители мессенджера.

Помимо этого, в пресс-службе WhatsApp заверили, что мессенджер не намерен отказываться от практики контроля за соблюдением правил компании при помощи технических средств. В частности, речь идет о блокировке аккаунтов, основанной на классификаторах, полученных в результате применения машинного обучения.

«Мы осведомлены о том, что некоторые компании пытаются обходить наши системы машинного обучения. Тем не менее, нам все равно удалось обнаружить и заблокировать миллионы аккаунтов, злоупотребляющих нашими услугами», — подчеркнули в WhatsApp.

Источник: FAQ WhatsApp