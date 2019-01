Microsoft: голосовой помощник Cortana — не конкурент Alexa и Google Assistant

Отметим, что у редмондского гиганта и корпорации Джеффа Безоса уже есть история сотрудничества: так, Microsoft и Amazon ранее «подружили» своих голосовых ассистентов, научив их передавать команды друг другу.

This is how Alexa and Cortana integration works https://t.co/51YDf4Gu4A pic.twitter.com/plT0PjlDVZ

— Tom Warren (@tomwarren) 15 августа 2018 г.