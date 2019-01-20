Microsoft: голосовой помощник Cortana — не конкурент Alexa и Google Assistant

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Microsoft намерена развивать своего голосового помощника Cortana в качестве сервиса для различных приложений и других помощников — Alexa и Google Assistant. Об этом заявил глава компании Сатья Наделла, пишет The Verge.

По словам Наделлы, Microsoft больше не видит в Cortana конкурента более популярным Alexa и Google Assistant. Вместо этого голосовой ассистент компании должен стать доступным «повсеместно» и для «всех пользователей».

«У вас должна быть возможность использовать Cortana посредством Alexa и Google Assistant так же, как вы используете наши приложения на Android и iOS», — заявил глава Microsoft.

«Что было бы лучше: сделать Cortana навыком, который сможет использовать любой владелец Alexa? Или мы должны пытаться конкурировать с Alexa? Мы решили, что стоит попробовать первый вариант», — добавил он.

Отметим, что у редмондского гиганта и корпорации Джеффа Безоса уже есть история сотрудничества: так, Microsoft и Amazon ранее «подружили» своих голосовых ассистентов, научив их передавать команды друг другу. This is how Alexa and Cortana integration works https://t.co/51YDf4Gu4A pic.twitter.com/plT0PjlDVZ — Tom Warren (@tomwarren) 15 августа 2018 г.

Технический директор Microsoft Кевин Скотт, в свою очередь, рассказал VentureBeat, что компания не планирует выпускать собственные колонки по типу Apple HomePod или Samsung Galaxy Home. В Microsoft убеждены, что будущее Cortana — стать своего рода универсальным «навыком», доступным для пользователей продуктов компании (таких как пакет Microsoft Office 365), умных устройств сторонних производителей и других голосовых помощников.

«Мы задаемся вопросом, как Cortana может быть полезна пользователям и где она может быть представлена в принципе. Мы не намерены ограничивать голосового помощника определенным форм-фактором и хотим видеть ее повсюду», — отметил Скотт, не раскрыв каких-либо подробностей.

Напоследок отметим, что в 2018 году Microsoft переместила разработку Cortana из своего ИИ-подразделения в группу Experiences and Devices. По мнению журналистов The Verge, это говорит о том, что компания планирует продвигать Cortana сразу на многих платформах и продуктах.

Источник: VC