Mojang прекратила работу над «суперграфикой» для Minecraft

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Super Duper Graphics Pack, анонсированный еще на E3 2017, должен был добавить в Minecraft анимацию растительности, динамическое освещение, HDR и поддержку 4К-разрешения, а также обновить в игре рендеринг воды и геометрию предметов.

Однако производительность апдейта на различных устройствах, где доступен Minecraft, оказалась камнем преткновения, и за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить ее до приемлемого уровня. В результате в Mojang решили остановить работу над обновлением и сосредоточиться на «других способах придать Minecraft новый вид».

Трейлер с E3 2017, в котором, среди прочего, был анонсирован Super Duper Graphics Pack.

Напоследок отметим, что в настоящее время Minecraft доступен на всех актуальных и не очень консолях, а также на мобильных устройствах.

Источник: DTF