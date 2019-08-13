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Mojang прекратила работу над «суперграфикой» для Minecraft

Mojang прекратила работу над «суперграфикой» для Minecraft

Mojang прекратила работу над «суперграфикой» для Minecraft


Super Duper Graphics Pack, анонсированный еще на E3 2017, должен был добавить в Minecraft анимацию растительности, динамическое освещение, HDR и поддержку 4К-разрешения, а также обновить в игре рендеринг воды и геометрию предметов.

Однако производительность апдейта на различных устройствах, где доступен Minecraft, оказалась камнем преткновения, и за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить ее до приемлемого уровня. В результате в Mojang решили остановить работу над обновлением и сосредоточиться на «других способах придать Minecraft новый вид».

Трейлер с E3 2017, в котором, среди прочего, был анонсирован Super Duper Graphics Pack.

Напоследок отметим, что в настоящее время Minecraft доступен на всех актуальных и не очень консолях, а также на мобильных устройствах.

Источник: DTF

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