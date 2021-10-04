Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Сервис Netflix продолжает радовать поклонников анимации новыми интересными проектами. В этот раз платформа предложит зрителям не отдельный мультфильм, а полноценный мультсериал «Maya and the Three» / «Майя и три воина», созданный на основе легенд народов доколумбовых цивилизаций.

Действие сериала с выразительным визуальным стилем развивается в мифическом мире из четырех королевств, где магия реальна и вместе с людьми живут волшебные животные и даже боги. Главная героиня — мятежная принцесса Майя, которая должна исполнить древнее пророчество и спасти человечество от мести богов.

Главную роль озвучила актриса Зои Салдана («Стражи Галактики», «Аватар»), также списке актеров озвучки достаточно известные актеры Габриэль Иглесиас, Диего Луна, Альфред Молина, Дэнни Трехо, Рита Морено, Куин Латифа и Изабела Мерсед. Режиссером мультсериала выступил Хорхе Р. Гутьеррес, известный по мультфильму The Book of Life / «Книга жизни» (2014).

Премьера мультсериала «Maya and the Three» / «Майя и три воина» состоится ровно через три недели — 22 октября 2021 года.

Источник: Netflix