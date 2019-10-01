«Мы больше не в Хоукинсе». Вышел тизер четвертого сезона «Очень странных дел» / Stranger Things





Стриминговый сервис Netflix анонсировал четвертый сезон «Очень странные дела», заодно опубликовав первый тизер продолжения любимого многими (в том числе за множество отсылок к классическим хоррорам и научно-фантастическим фильмам) фантастического сериала.

Ролик, демонстрирующий темное параллельное измерение под названием «Обратная сторона», где обитают жуткие монстры, сопроводили надписью «Мы больше не в Хоукинсе». Это явный намек на то, что в новом сезоне события сериала развернутся за пределами родного для главных героев городка Хоукинс. Собственно, концовка третьего сезона и создали шоу братья Дафферы тоже на это недвусмысленно намекали. Вот что создатели говорили ранее, комментируя работу над сценарием четвертого сезона на Entertainment Weekly:

«Многого мы не знаем, но главные линии и решения нам известны. Основные штрихи мы сделали, осталось заполнить все остальное деталями. Мы очень воодушевлены тем, в каком направлении движется работа. Как мы и говорили, четвертый сезон будет восприниматься совсем иначе, чем третий. Но я считаю, что это правильно и будет интересно. Росс Даффер шоураннер «Очень странных дел»

«Очевидно, что вопрос в том, кто же такой этот американец в тюремной камере, и что они собираются делать с Демогоргоном. Эти сюжетные линии сыграют огромную роль в потенциальном четвёртом сезоне». Мэтт Даффер шоураннер «Очень странных дел» Третий сезон «Очень странных дел» вышел 4 июля, установив абсолютный рекорд онлайн-кинотеатра — за четыре дня посмотрели более 40 млн подписчиков Netflix. Одновременно стало известно о подписании Netflix эксклюзивного контракта с братьями Даффер. По данным THR, сумма сделки «девятизначная». Сообщается, что Netflix потратил около $1 млрд на сделки с ведущими шоураннерами, включая Шонду Раймс («Анатомия страсти» и его спин-офф «Частная практика»), Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса («Игра Престолов») и Райана Мерфи («Политик»). Все эти известные телевизионные личности должны помочь Netflix удержать старых подписчиков и привлечь новых в условиях стремительно растущей в сегменте конкуренции (через месяц состоится запуск конкурирующих сервисов Apple TV и Disney+)

Дата выхода четвертого сезона, количество серий и актерский состав пока не объявлены.

Ранее создатели проекта, братья Дафферы, заявили, что сериал «Очень странные дела» / Stranger Things будет идти не меньше четырех-пяти сезонов. Так что пятый сезон, скорее всего, тоже будет.

Источник: THR