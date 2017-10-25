На GOG бесплатно раздают игры A.D. 2044 и Stronghold HD, акция продлится до завтрашнего дня

Сервис цифровой дистрибуции GOG.com объявил о бесплатной раздаче игр A.D. 2044 и Stronghold HD, акция продлится 48 часов и завершится 26 октября в 16:00 по киевскому времени.

Отметим, что игра в стилистике научной фантастики A.D. 2044, появилась на GOG.com без DRM. Ее действие происходит в постапокалиптическом будущем, где власть захватили женщины и их андроиды. Это оригинальная приключенческая игра с видом от первого лица, в которой игроку предстоит в роли единственного выжившего мужчины изучить необычное общество будущего и не попасться врагам.

В свою очередь, Stronghold HD является симулятором строителя замков, который позволяет игрокам разрабатывать, сооружать и уничтожать исторические замки. В HD-издании игры помимо графики с более высоким разрешением предусмотрено две одиночные кампании и онлайн-режим, доступный для 8 игроков одновременно.

В сюжетном режиме игроку предложат 21 миссию против четырёх Лордов-ренегатов. Среди миссий — предотвращение осад и захват вражеских замков, также представлена полноценная экономическая кампания, в которой придётся собирать ресурсы и производить оружие за отведённый промежуток времени.

Бесплатно загрузить игры можно по следующей ссылке: A.D. 2044 + Stronghold HD.

Источник: GOG