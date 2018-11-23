На МКС найдены дискеты, оставленные там почти 20 лет назад. На одной из них записаны программы для Windows 95/98

Немецкий космонавт Александр Герст (Alexander Gerst), в настоящий момент находящийся на борту Международной космической станции обнаружил папку с дискетами, спрятанную в одном из шкафчиков. Фотографию находки действующий командир экипажа опубликовал на своей странице в Twitter.

I found a locker on the @Space_Station that probably hasn't been opened for a while… / Ich habe hier auf der #ISS ein Fach gefunden, das vermutlich schon seit einer Weile nicht mehr geöffnet wurde… #SpaceStation20th pic.twitter.com/XOc3FS8tMm — Alexander Gerst (@Astro_Alex) November 20, 2018

«Я нашел шкафчик на орбитальной станции, который, вероятно, не открывался уже довольно давно», – подписал свой снимок Александр Герст.

Большинство найденных дискет имеют логотип NASA и, по всей видимости, содержат какую-то служебную информацию. Две из них, подписанные как «Shep» и «Sergei», вероятно, принадлежали космонавтам Уильяму Шепарду и Сергею Крикалёву, которые были в составе первого экипажа в 2000 году. Но внимательные пользователи заметили и другие любопытные экземпляры – дискету с набором утилит Norton Utilities 4.0 для Windows 95/98 и ещё одну с драйверами SCSI-контроллера Adaptec для компьютера Power Computing.

Стоит отметить, Windows 95 и 98 использовались на МКС в течение многих лет. У NASA даже была специальная редакция этих операционных систем, которая, по слухам, менее подвержена различного рода сбоям. К слову, в этом году Международной космической станции исполняется 20 лет, и, вполне возможно, эти дискеты являются её ровесниками.

Источник: Twitter