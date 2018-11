На МКС найдены дискеты, оставленные там почти 20 лет назад. На одной из них записаны программы для Windows 95/98

Немецкий космонавт Александр Герст (Alexander Gerst), в настоящий момент находящийся на борту Международной космической станции обнаружил папку с дискетами, спрятанную в одном из шкафчиков. Фотографию находки действующий командир экипажа опубликовал на своей странице в Twitter.

I found a locker on the @Space_Station that probably hasn't been opened for a while… / Ich habe hier auf der #ISS ein Fach gefunden, das vermutlich schon seit einer Weile nicht mehr geöffnet wurde… #SpaceStation20th pic.twitter.com/XOc3FS8tMm

— Alexander Gerst (@Astro_Alex) November 20, 2018