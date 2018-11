На МКС прошли испытания роботизированного помощника CIMON

View this post on Instagram

Space history. For the first time we let an artificial intelligence called #CIMON speak, fly and interact aboard the @iss. @astro_alex_esa tested various functions of the astronaut assistant including playing videos and music, showing procedures for iss experiments and turning around. . Raumfahrtgeschichte. Erstmals ist eine künstliche Intelligenz — CIMON — in der Schwerelosigkeit an Bord der #ISS geflogen, hat gesprochen, Musik abgespielt und hat mit @europeanspaceagency-#Astronaut Alexander Gerst interagiert.