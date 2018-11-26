На МКС прошли испытания роботизированного помощника CIMON
Космический робот-помощник CIMON (Crew Interactive MObile сompanioN), разработанный компанией Airbus по заказу Германского центра авиации и космонавтики (DLR), с успехом завершил первую стадию испытаний в космосе. Серия полуторачасовых тестов прошла в модуле Columbus Международной космической станции (МКС) под руководством астронавта Европейского космического агентства Александера Герста, говорится в пресс-релизе Airbus.
Как сообщается, в рамках испытания CIMON — пятикилограммовый сферический робот — успешно идентифицировал лицо Герста, установив с ним «визуальный» контакт, сделал фото космонавта и записал короткое видео. Кроме этого, аппарат продемонстрировал на своем экране схему проведения научного эксперимента и проиграл музыкальное произведение.
Также в ходе тестов были проверены ультразвуковые датчики робота, помогающие ему ориентироваться в пространстве: CIMON выполнил несколько поворотов, показав неплохую сноровку.
В завершение эксперимента робот последовал за космонавтом до его спального модуля.
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Space history. For the first time we let an artificial intelligence called #CIMON speak, fly and interact aboard the @iss. @astro_alex_esa tested various functions of the astronaut assistant including playing videos and music, showing procedures for iss experiments and turning around. . Raumfahrtgeschichte. Erstmals ist eine künstliche Intelligenz — CIMON — in der Schwerelosigkeit an Bord der #ISS geflogen, hat gesprochen, Musik abgespielt und hat mit @europeanspaceagency-#Astronaut Alexander Gerst interagiert. . #yeahscience #exciting #thisishappening #space #raumfahrt #alexandergerst #artificialintelligence #künstlicheintelligenz #robot #roboter @ibm @airbus @airbus_space @klinikum_lmu @hslu_luzern
CIMON, как указывает Airbus, оборудован искусственным интеллектом IBM Watson, который позволяет роботу понимать контекст и поддерживать живой динамичный диалог с космонавтом.
Интересно, что на МКС CIMON передает данные по Wi-Fi, после чего они посредством спутников NASA и ESA передаются в Германский аэрокосмический центр в городе Оберпфаффенхофен, откуда сигнал транслируется в швейцарскую штаб-квартиру проекта CIMON в Люцерне. Затем информация передается во франкфуртский облачный центр обработки данных IBM, который, в свою очередь, переадресовывает данные в облако ИИ Watson. По словам инженеров, для того, чтобы преодолеть путь от МКС до облака и обратно, данным требуется 0,8 секунды (без учета времени, необходимого на их обработку алгоритмами).
Предполагается, что в будущем CIMON будет помогать астронавтам выполнять рутинные задачи, например, отображать рабочие процессы и инструкции, а также самостоятельно предлагать решения поставленных задач благодаря способности к обучению. Помимо этого, по мнению специалистов, CIMON повысит уровень безопасности — робот оснащен системой раннего предупреждения о технических неполадках.
При этом разработчики уверены, что в дальнейшем роботизированные помощники наподобие CIMON могут быть задействованы также и на Земле, в частности, в больницах.
«CIMON — это основа будущей системы социальной помощи в экстремальных условиях», — отметил Тилл Эйзенберг, менеджер Airbus, ответственный за проект CIMON.
Напоследок отметим, что бортовые тесты робота под руководством Герста продлятся полгода.
Источники: Popmech, The Engineer