На МКС прошли испытания роботизированного помощника CIMON

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Космический робот-помощник CIMON (Crew Interactive MObile сompanioN), разработанный компанией Airbus по заказу Германского центра авиации и космонавтики (DLR), с успехом завершил первую стадию испытаний в космосе. Серия полуторачасовых тестов прошла в модуле Columbus Международной космической станции (МКС) под руководством астронавта Европейского космического агентства Александера Герста, говорится в пресс-релизе Airbus.

Как сообщается, в рамках испытания CIMON — пятикилограммовый сферический робот — успешно идентифицировал лицо Герста, установив с ним «визуальный» контакт, сделал фото космонавта и записал короткое видео. Кроме этого, аппарат продемонстрировал на своем экране схему проведения научного эксперимента и проиграл музыкальное произведение.

Также в ходе тестов были проверены ультразвуковые датчики робота, помогающие ему ориентироваться в пространстве: CIMON выполнил несколько поворотов, показав неплохую сноровку.

В завершение эксперимента робот последовал за космонавтом до его спального модуля.

CIMON, как указывает Airbus, оборудован искусственным интеллектом IBM Watson, который позволяет роботу понимать контекст и поддерживать живой динамичный диалог с космонавтом.

Интересно, что на МКС CIMON передает данные по Wi-Fi, после чего они посредством спутников NASA и ESA передаются в Германский аэрокосмический центр в городе Оберпфаффенхофен, откуда сигнал транслируется в швейцарскую штаб-квартиру проекта CIMON в Люцерне. Затем информация передается во франкфуртский облачный центр обработки данных IBM, который, в свою очередь, переадресовывает данные в облако ИИ Watson. По словам инженеров, для того, чтобы преодолеть путь от МКС до облака и обратно, данным требуется 0,8 секунды (без учета времени, необходимого на их обработку алгоритмами).

Предполагается, что в будущем CIMON будет помогать астронавтам выполнять рутинные задачи, например, отображать рабочие процессы и инструкции, а также самостоятельно предлагать решения поставленных задач благодаря способности к обучению. Помимо этого, по мнению специалистов, CIMON повысит уровень безопасности — робот оснащен системой раннего предупреждения о технических неполадках.

При этом разработчики уверены, что в дальнейшем роботизированные помощники наподобие CIMON могут быть задействованы также и на Земле, в частности, в больницах.

«CIMON — это основа будущей системы социальной помощи в экстремальных условиях», — отметил Тилл Эйзенберг, менеджер Airbus, ответственный за проект CIMON.

Напоследок отметим, что бортовые тесты робота под руководством Герста продлятся полгода.

Источники: Popmech, The Engineer