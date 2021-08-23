На Netflix вийшов «Відьмак: Кошмар вовка» — мультфільм про пригоди молодого Весеміра

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23 серпня на Netflix вийшов анімаційний фільм «Відьмак: Кошмар вовка» / «The Witcher: Nightmare of the Wolf» по всесвіту Відьмака.

Анімаційна картина розповідає про вчителя Геральта, на ім’я Весемір, який належить до першого покоління відьмаків, створених для протидії породженням зла.

Анімацією займалася корейська студія Studio Mir, яка працювала над такими проєктами, як Dota: Dragon’s Blood, Voltron: Legendary Defender та The Legend of Korra. Сценарій написала Лорен Шмідт Хіссріх — виконавчий продюсер та шоуранер телесеріалу «Відьмак». Головні ролі озвучили Тео Джеймс (Весемір), Лара Пулвер (Тетра), Мері Макдоннелл (Леді Цербст) і Грем МакТавіш (Деглан).

Прикро, але цього разу повноцінної української озвучки немає — доступні лише українські субтитри.

Залишається пригадати, що цього року на Netflix також вийде продовження «Відьмака» з Генрі Кавіллом (там також з’явиться Весемір у виконанні данського актора Кіма Боднії) — всі епізоди другого сезону стануть доступні одночасно 17 грудня.