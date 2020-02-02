На Netflix вышел высокооцененный триллер Uncut Gems

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Независимая студия А24 сделала доступным на Netflix криминальный драматический триллер Uncut Gems («Неограненные драгоценности») с Адамом Сэндлером в главной роли. Режиссерами картины выступили братья Джошуа и Бенджамин Сафди, известные по ленте «Хорошее время». Они же написали сценарий вместе со своим постоянным соавтором Рональдом Бронштейном.

В центре сюжета — непутевый владелец ювелирного магазина, который пытается справиться с игровой зависимостью, беспрестанно растущим долгом и проблемами в браке.

Помимо Сэндлера, в Uncut Gems снялись также Идина Мензел, Джулия Фокс, Кевин Гарнетт и Лакит Стэнфилд.

Дебют фильма в кинотеатрах США состоятся в конце 2019 году. Его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 92% из 100 на основе 298 отзывов-обзоров.

Интересно, что Сэндлер сыграл свою роль настолько хорошо, что многие критики всерьез рассматривали его в качестве кандидата на «Оскар». Сам актер при этом не особо верил в свою победу и лишь отшучивался, что ради церемонии он, так уж и быть, вместо своей любимой одежды в стиле «кэжуал» наденет смокинг от Nike, а если ему не дадут статуэтку, то он нарочно снимется в «совершенно ужасном фильме, чтобы всем отомстить». В конечном счете в список номинантов на «Оскар» 2020 года Сэндлер так и не попал — хотя удостоился награды Национального совета кинокритиков США.

Напоследок отметим, что фильм Uncut Gems доступен на Netflix не только в оригинале, но и с в том числе русской озвучкой и субтитрами.

Источник: DTF