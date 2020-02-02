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На Netflix вышел высокооцененный триллер Uncut Gems

На Netflix вышел высокооцененный триллер Uncut Gems

На Netflix вышел высокооцененный триллер Uncut Gems


Независимая студия А24 сделала доступным на Netflix криминальный драматический триллер Uncut Gems («Неограненные драгоценности») с Адамом Сэндлером в главной роли. Режиссерами картины выступили братья Джошуа и Бенджамин Сафди, известные по ленте «Хорошее время». Они же написали сценарий вместе со своим постоянным соавтором Рональдом Бронштейном.

В центре сюжета — непутевый владелец ювелирного магазина, который пытается справиться с игровой зависимостью, беспрестанно растущим долгом и проблемами в браке.

Помимо Сэндлера, в Uncut Gems снялись также Идина Мензел, Джулия Фокс, Кевин Гарнетт и Лакит Стэнфилд.

Дебют фильма в кинотеатрах США состоятся в конце 2019 году. Его рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 92% из 100 на основе 298 отзывов-обзоров.

Интересно, что Сэндлер сыграл свою роль настолько хорошо, что многие критики всерьез рассматривали его в качестве кандидата на «Оскар». Сам актер при этом не особо верил в свою победу и лишь отшучивался, что ради церемонии он, так уж и быть, вместо своей любимой одежды в стиле «кэжуал» наденет смокинг от Nike, а если ему не дадут статуэтку, то он нарочно снимется в «совершенно ужасном фильме, чтобы всем отомстить». В конечном счете в список номинантов на «Оскар» 2020 года Сэндлер так и не попал — хотя удостоился награды Национального совета кинокритиков США.

Напоследок отметим, что фильм Uncut Gems доступен на Netflix не только в оригинале, но и с в том числе русской озвучкой и субтитрами.

Источник: DTF

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