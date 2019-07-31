На Nintendo Switch портировали Android





Портативная игровая консоль Nintendo Switch теперь может работать под управлением Android с множеством приложений и сервисов и, конечно же, классических игровых эмуляторов. За основу для прошивки была взята версия LineageOS 15.1 (Android 8.1 Oreo) для приставки NVIDIA Shield TV, поскольку у этих устройств используется одна и та же однокристальная система Tegra X1. Это означает, что вы сможете играть в такие эксклюзивные игры, как Portal, Half-Life 2, Borderlands, а также попробовать игровой облачный сервис GeForce NOW.

Разумеется, пока не всё работает безупречно. По словам разработчиков с форума XDA, которые внесли свой вклад в портирование Android на Nintendo Switch, были выявлены проблемы с работой геймпадов в некоторых приложениях, включая Steam Link, с функцией автоматического поворота экрана и созданием скриншотов.

Вот краткий список других выявленных проблем:

Joy-Cons определяются только через Bluetooth, поэтому всегда будут в беспроводном режиме, даже если они подключены напрямую к консоли.

Подключение Bluetooth-гарнитур ограничено более старыми и менее энергоэффективными профилями.

Нет DRM-защиты видео, поэтому Netflix не позволит транслировать видео с разрешением HD.

Многие приложения не работают из-за отсутствия камеры, микрофона и GPS в Nintendo Switch.

Нет поддержки внешних USB-накопителей, хотя можно подключать мышь и клавиатуру.

Нет режима глубокого сна, соответственно время автономной работы консоли небольшое.

Wi-Fi работает нестабильно.

Устанавливая прошивку с Android на Nintendo Switch, вы должны осознавать, что можете лишиться гарантии и получить «кирпич». Кроме того, Nintendo может обнаружить вмешательство в программное обеспечение вашей консоли и наложить определённые ограничения.

Источник: The Verge