На «Оскаре» показали сцену с рождением Симбы из римейка «Короля Льва». Она очень понравилась собакам

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

В ходе церемонии вручения 91-й музыкальной премии «Оскар», прошедшей в ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе в театре «Долби» (вот тут мы назвали всех лауреатов), показали новые кадры киноадаптации «Короля Льва» Джона Фавро.

В ролике показывают знаменитую сцену рождения львенка Симбы под не менее известную песню «Circle of Life».

Вот та же сцена из оригинального мультфильма 1994 года.

После недавнего ролика с невероятно чувственной реакцией собаки грустную сцену с Симбой и Муфасой, которое на днях появилось в сети и сразу же обрело вирусную популярность (ниже), было особенно интересно, как собаки отреагируют на ролик.

I never had any reaction to this scene, and look at this dog … I’m clearly alien. pic.twitter.com/4Rxtw1JNGO — eclectik relaxation (@eclectik) February 22, 2019

И вот первые пользователи начали делиться первыми роликами с реакцией своих домашних животных на видео.

My dogs are super excited about that Lion King trailer! #Oscars pic.twitter.com/FZZqIfh3iI — Piecing It Together Podcast 🧩 (@PiecingPod) February 25, 2019

Судя по ним, сцена с рождением Симбы очень понравилась собакам.

Напомним, картина выполнена в формате live-action с участием живых актеров по аналогии с другой работой Фавро (киноадаптацией «Книги джунглей» 2016 года). Роли персонажей в фильме озвучивали Дональд Гловер, Сет Роген, Бейонсе, Джон Оливер и другие.

В Украине фильм выйдет 18 июля 2019 года.