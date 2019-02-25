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На «Оскаре» показали сцену с рождением Симбы из римейка «Короля Льва». Она очень понравилась собакам
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На «Оскаре» показали сцену с рождением Симбы из римейка «Короля Льва». Она очень понравилась собакам

На «Оскаре» показали сцену с рождением Симбы из римейка «Короля Льва». Она очень понравилась собакам

В ходе церемонии вручения 91-й музыкальной премии «Оскар», прошедшей в ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе в театре «Долби» (вот тут мы назвали всех лауреатов), показали новые кадры киноадаптации «Короля Льва» Джона Фавро.

В ролике показывают знаменитую сцену рождения львенка Симбы под не менее известную песню «Circle of Life».

Вот та же сцена из оригинального мультфильма 1994 года.

После недавнего ролика с невероятно чувственной реакцией собаки грустную сцену с Симбой и Муфасой, которое на днях появилось в сети и сразу же обрело вирусную популярность (ниже), было особенно интересно, как собаки отреагируют на ролик.

И вот первые пользователи начали делиться первыми роликами с реакцией своих домашних животных на видео.

 

Судя по ним, сцена с рождением Симбы очень понравилась собакам.

Напомним, картина выполнена в формате live-action с участием живых актеров по аналогии с другой работой Фавро (киноадаптацией «Книги джунглей» 2016 года). Роли персонажей в фильме озвучивали Дональд Гловер, Сет Роген, Бейонсе, Джон Оливер и другие.

В Украине фильм выйдет 18 июля 2019 года.

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