На «Оскаре» показали сцену с рождением Симбы из римейка «Короля Льва». Она очень понравилась собакам

В ходе церемонии вручения 91-й музыкальной премии «Оскар», прошедшей в ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе в театре «Долби» (вот тут мы назвали всех лауреатов), показали новые кадры киноадаптации «Короля Льва» Джона Фавро.

В ролике показывают знаменитую сцену рождения львенка Симбы под не менее известную песню «Circle of Life».

Вот та же сцена из оригинального мультфильма 1994 года.

После недавнего ролика с невероятно чувственной реакцией собаки грустную сцену с Симбой и Муфасой, которое на днях появилось в сети и сразу же обрело вирусную популярность (ниже), было особенно интересно, как собаки отреагируют на ролик.

I never had any reaction to this scene, and look at this dog … I’m clearly alien. pic.twitter.com/4Rxtw1JNGO

— eclectik relaxation (@eclectik) February 22, 2019