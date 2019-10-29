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«Нафтогаз» рассматривает возможность использовать украинскую ГТС для хранения водорода

«Нафтогаз» рассматривает возможность использовать украинскую ГТС для хранения водорода

«Нафтогаз» рассматривает возможность использовать украинскую ГТС для хранения водорода


ГТС Украины может быть заполнена водородом в случае прекращения транзита газа. Об этом  заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, отвечая на вопрос о возможных альтернативных сценариях использования украинской газотранспортной системы в интервью телеканалу «24».

«Есть новые технологии, например, водород, который используется в качестве механизма сохранения энергии. Водород может быть той субстанцией, которая будет помогать сохранять для последующего использования энергию, генерируемую из возобновляемых источников – ветра или солнца – или энергию, которая генерируется на АЭС. Сейчас в Европе есть различные экспериментальные технологии, когда ГТС используется для сохранения и транспортировки водорода», – отметил Витренко.

Вместе с тем, глава госкомпании подчеркнул, что руководство предприятия понимает, что доход от альтернативного метода использования ГТС будет гораздо меньшим, чем в настоящее время, когда Украина использует свою газотранспортную систему для транзита газа. В то же время, в случае отсутствия транзита «Нафтогаз» займется поиском оптимального альтернативного сценария использования ГТС, «чтобы выйти хотя бы на безубыточность».

«[Тогда] встанет вопрос использования новейших технологий, которые, с одной стороны, позволят, уменьшить расходы, с другой — позволят получать дополнительный доход от, например, того же хранения и транспортировки водорода», — отметил Витренко. 

Источник: 24tv

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