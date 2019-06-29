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NASA отправит на спутник Сатурна (Титан) октокоптер

NASA отправит на спутник Сатурна (Титан) октокоптер

NASA отправит на спутник Сатурна (Титан) октокоптер


Американское космическое агентство NASA объявило о новой миссии программы New Frontiers, в рамках которой к Титану будет отправлен октокоптер Dragonfly. Беспилотник займется изучением поверхности и атмосферы спутника Сатурна. Старт миссии запланирован на 2026 год, а прибытие к Титану — на 2034 год, сообщается на сайте аэрокосмической организации.

Отметим, что программа New Frontiers была принята в 2002 году для исследования малоизученных астрономических объектов в Солнечной системе. В настоящее время в рамках этой программы работают три миссии — зонд New Horizons (в июле 2015 года пролетел на расстоянии 12,5 тысяч километров от Плутона и получил первые детальные снимки поверхности карликовой планеты и ее спутников), автоматическая станция «Юнона» (с июля 2016 работает на орбите вокруг Юпитера) и автоматическая станция OSIRIS-REx (исследует околоземный астероид Бенну).

Главный научный сотрудник миссии DragonFly Элизабет Тертл демонстрирует модель БПЛА, выполненную в масштабе 1:4.

Новой целью для исследований проекта New Frontiers стал крупнейший спутник Сатурна Титан, к которому в 2026 году стартует миссия Dragonfly. Предполагается, что в 2034 году на Титан высадится при помощи парашютов восьмироторный дрон «размером с гольф-карт», получающий электроэнергию от встроенного радиоизотопного термоэлектрического генератора и запасающий ее в химическом аккумуляторе. Аппарат будет оснащен двумя масс-спектрометрами, несколькими камерами, блоком метеорологических и геофизических датчиков, а также бурами для сбора образцов.

Основными научными задачами для БПЛА станут изучение химического состава проб атмосферы и поверхностного слоя грунта с целью понимания процессов, идущих на Титане, в том числе пребиотических, мониторинг погоды и получение атмосферных профилей, аэро- и фотосъемка поверхности Титана и сейсмические исследования.

Миссия стоимостью, без учета запуска, $850 млн рассчитана на 2,7 земных года. Высадка дрона должна состояться в районе экваториальных дюнных полей «Шангри-Ла», которые устройство будет исследовать в разных точках, совершая дальние полеты на расстояние до 8 километров на скорости до 36 км/ч, поднимаясь на высоту до 4 км, а также непродолжительные перелеты на расстояние нескольких метров в случае, если исследователи NASA обнаружат неподалеку нечто интересное. При этом низкая гравитация, составляющая одну седьмую от земной, и в четыре раза более плотная атмосфера Титана позволят аппарату зависать над поверхностью спутника, прикладывая в 38 раз меньшие усилия, чем на Земле, указывают в Национальном аэрокосмическом агентстве США.

На заключительном этапе миссии аппарат направят к 90-километровому ударному кратеру Селк, в котором ранее были обнаружены признаки наличия в прошлом жидкой воды и органических веществ.

В общей сложности дрону предстоит преодолеть 175 километров, что почти вдвое больше расстояния, пройденного на сегодняшний день всеми марсоходами вместе взятыми.

Длина лопасти DragonFly составит 0,5 м.

Интересно, что БПЛА, согласно задумке, будет путешествовать только в дневное время суток, в ночное время он будет перезаряжать батареи от бортового РИТЭГа и заниматься пассивными исследованиями (уточним, что одни сутки на Титане равны 16 земным дням).

Напоследок отметим, что по мнению ученых, Титан — второй крупнейший спутник в Солнечной системе, по размерам превосходящий планету Меркурий, но уступающий ей по массе — в своем нынешнем состоянии очень сильно напоминает Землю в ранние периоды ее развития, а потому его изучение, помимо прочего, может внести существенный вклад в понимание процессов зарождения первых организмов на планетах.

«Посещение этого загадочного мира может кардинально изменить наши знания о жизни во Вселенной», — подчеркивает глава NASA Джим Брандестайн.

Источники: The Verge, N+1

  • Титан — единственное известное на сегодняшний день космическое тело, помимо Земли, где присутствуют жидкости в виде озер и морей на поверхности и даже выпадают дожди. Правда, эти жидкости состоят из метана и этана, а не привычных для нас молекул H2O.
  • Пока в NASA не выбрали, на какой ракете будет запущен DragonFly.
  • Так как температура воздуха на крупнейшем спутнике Сатурна составляет -179 градусов Цельсия, оборудование дрона будет защищено тепловым экраном, кроме того, на нижней части октокоптера установят полозки для скольжения по ледяной поверхности Титана, представляющей собой буквально окаменевший водяной лед.
  • Осуществлять перелеты и выбирать место посадки DragonFly будет самостоятельно при помощи бортовых ИИ-систем, ориентирующихся на получаемые по радиосвязи с Земли координаты.
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