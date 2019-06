NASA отправит на спутник Сатурна (Титан) октокоптер

Американское космическое агентство NASA объявило о новой миссии программы New Frontiers, в рамках которой к Титану будет отправлен октокоптер Dragonfly. Беспилотник займется изучением поверхности и атмосферы спутника Сатурна. Старт миссии запланирован на 2026 год, а прибытие к Титану — на 2034 год, сообщается на сайте аэрокосмической организации.

Отметим, что программа New Frontiers была принята в 2002 году для исследования малоизученных астрономических объектов в Солнечной системе. В настоящее время в рамках этой программы работают три миссии — зонд New Horizons (в июле 2015 года пролетел на расстоянии 12,5 тысяч километров от Плутона и получил первые детальные снимки поверхности карликовой планеты и ее спутников), автоматическая станция «Юнона» (с июля 2016 работает на орбите вокруг Юпитера) и автоматическая станция OSIRIS-REx (исследует околоземный астероид Бенну).

Новой целью для исследований проекта New Frontiers стал крупнейший спутник Сатурна Титан, к которому в 2026 году стартует миссия Dragonfly. Предполагается, что в 2034 году на Титан высадится при помощи парашютов восьмироторный дрон «размером с гольф-карт», получающий электроэнергию от встроенного радиоизотопного термоэлектрического генератора и запасающий ее в химическом аккумуляторе. Аппарат будет оснащен двумя масс-спектрометрами, несколькими камерами, блоком метеорологических и геофизических датчиков, а также бурами для сбора образцов.

Основными научными задачами для БПЛА станут изучение химического состава проб атмосферы и поверхностного слоя грунта с целью понимания процессов, идущих на Титане, в том числе пребиотических, мониторинг погоды и получение атмосферных профилей, аэро- и фотосъемка поверхности Титана и сейсмические исследования.

BIG NEWS: The next @NASASolarSystem mission is… #Dragonfly – a rotorcraft lander mission to Saturn’s largest moon Titan. This ocean world is the only moon in our solar system with a dense atmosphere & we’re so excited to see what Dragonfly discovers: https://t.co/whePqbuGBq pic.twitter.com/BQdMhSZfgP

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) June 27, 2019