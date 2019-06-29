NASA отправит на спутник Сатурна (Титан) октокоптер





Американское космическое агентство NASA объявило о новой миссии программы New Frontiers, в рамках которой к Титану будет отправлен октокоптер Dragonfly. Беспилотник займется изучением поверхности и атмосферы спутника Сатурна. Старт миссии запланирован на 2026 год, а прибытие к Титану — на 2034 год, сообщается на сайте аэрокосмической организации.

Отметим, что программа New Frontiers была принята в 2002 году для исследования малоизученных астрономических объектов в Солнечной системе. В настоящее время в рамках этой программы работают три миссии — зонд New Horizons (в июле 2015 года пролетел на расстоянии 12,5 тысяч километров от Плутона и получил первые детальные снимки поверхности карликовой планеты и ее спутников), автоматическая станция «Юнона» (с июля 2016 работает на орбите вокруг Юпитера) и автоматическая станция OSIRIS-REx (исследует околоземный астероид Бенну).

Новой целью для исследований проекта New Frontiers стал крупнейший спутник Сатурна Титан, к которому в 2026 году стартует миссия Dragonfly. Предполагается, что в 2034 году на Титан высадится при помощи парашютов восьмироторный дрон «размером с гольф-карт», получающий электроэнергию от встроенного радиоизотопного термоэлектрического генератора и запасающий ее в химическом аккумуляторе. Аппарат будет оснащен двумя масс-спектрометрами, несколькими камерами, блоком метеорологических и геофизических датчиков, а также бурами для сбора образцов.

Основными научными задачами для БПЛА станут изучение химического состава проб атмосферы и поверхностного слоя грунта с целью понимания процессов, идущих на Титане, в том числе пребиотических, мониторинг погоды и получение атмосферных профилей, аэро- и фотосъемка поверхности Титана и сейсмические исследования.

BIG NEWS: The next @NASASolarSystem mission is… #Dragonfly – a rotorcraft lander mission to Saturn’s largest moon Titan. This ocean world is the only moon in our solar system with a dense atmosphere & we’re so excited to see what Dragonfly discovers: https://t.co/whePqbuGBq pic.twitter.com/BQdMhSZfgP — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) June 27, 2019

Миссия стоимостью, без учета запуска, $850 млн рассчитана на 2,7 земных года. Высадка дрона должна состояться в районе экваториальных дюнных полей «Шангри-Ла», которые устройство будет исследовать в разных точках, совершая дальние полеты на расстояние до 8 километров на скорости до 36 км/ч, поднимаясь на высоту до 4 км, а также непродолжительные перелеты на расстояние нескольких метров в случае, если исследователи NASA обнаружат неподалеку нечто интересное. При этом низкая гравитация, составляющая одну седьмую от земной, и в четыре раза более плотная атмосфера Титана позволят аппарату зависать над поверхностью спутника, прикладывая в 38 раз меньшие усилия, чем на Земле, указывают в Национальном аэрокосмическом агентстве США.

На заключительном этапе миссии аппарат направят к 90-километровому ударному кратеру Селк, в котором ранее были обнаружены признаки наличия в прошлом жидкой воды и органических веществ.

В общей сложности дрону предстоит преодолеть 175 километров, что почти вдвое больше расстояния, пройденного на сегодняшний день всеми марсоходами вместе взятыми.

Интересно, что БПЛА, согласно задумке, будет путешествовать только в дневное время суток, в ночное время он будет перезаряжать батареи от бортового РИТЭГа и заниматься пассивными исследованиями (уточним, что одни сутки на Титане равны 16 земным дням).

Напоследок отметим, что по мнению ученых, Титан — второй крупнейший спутник в Солнечной системе, по размерам превосходящий планету Меркурий, но уступающий ей по массе — в своем нынешнем состоянии очень сильно напоминает Землю в ранние периоды ее развития, а потому его изучение, помимо прочего, может внести существенный вклад в понимание процессов зарождения первых организмов на планетах.

«Посещение этого загадочного мира может кардинально изменить наши знания о жизни во Вселенной», — подчеркивает глава NASA Джим Брандестайн.

Источники: The Verge, N+1