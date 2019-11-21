Нашумевший хоррор Alien: Isolation выйдет на Nintendo Switch 5 декабря

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Спустя пять лет после релиза на PC, PlayStation 4 и Xbox One, в год 40-летия культовой франшизы «Чужой», нашумевший хоррор Alien: Isolation от студии Creative Assembly и компании Sega наконец готов дебютировать на Switch: по сообщению Feral Interactive, ответственной за порт, на разработанной Nintendo гибридной консоли игра выйдет 5 декабря.

Стоимость Switch-версии проекта составит $35. На новой платформе хоррор выйдет в полной версии со всеми DLC.

Напомним, действие игры происходит спустя пятнадцать лет после событий фильма «Чужой» 1979 года. Главной героиней стала Аманда Рипли, дочь Эллен Рипли, которая отправляется на поиски своей матери. В итоге Аманда попадает на космическую станцию «Севастополь», где впервые сталкивается с ксеноморфом.

В свое время Alien: Isolation была достаточно тепло принята критиками. Так, на сайте Metacritic средний балл PS4-версии хоррора составляет 79 из 100 на основе 50 рецензий.

Ранее Feral Interactive опубликовала геймплейный трейлер Alien: Isolation для Nintendo Switch.

Источник: DTF