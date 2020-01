«Небесный замок Лапута», «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками» и другие. Netflix купил права на показ культовых мультфильмов студии Миядзаки

Только мы успели написать о том, что в этом году Netflix, согласно оценкам аналитиков, потратит на создание контента $17,3 миллиарда, как стало известно о приобретении онлайн-кинотеатром прав на показ мульльтфильмов знаменитой японской студии Studio Ghibli для всех регионов за пределами США, Канады и Японии. В рамках сделки Netflix купила права на 21 полнометражный фильм, в том числе главные работы основателя Хаяо Миядзаки — «Небесный замок Лапута», «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками» и другие. Они будут добавлены в библиотеку Netflix, но не все сразу, а на протяжении трех ближайших месяцев — по семь за раз.

From February 2020, 21 films from the legendary animation house Studio Ghibli are coming exclusively to Netflix.

We’re proud to bring beloved, influential stories like Spirited Away, Howl’s Moving Castle and My Neighbour Totoro to first-time viewers and high-flying fans alike. pic.twitter.com/955uiYAzA1

— Netflix ANZ (@NetflixANZ) January 20, 2020