NEC представила прототип летающего автомобиля

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Японский производитель электроники и телекоммуникационного оборудования NEC представил прототип летающего автомобиля.

Как пишет Japan Times, прототип был разработан несколькими месяцами ранее, но показать его широкой публике компания решилась только сейчас. Экспериментальное устройство представляет собой оснащенный тремя колесами беспилотный электрический квадрокоптер с габаритами 3.9 х 3.7 х 1.3 м и массой 150 кг.

Во время демонстрационного взлета коптер поднялся на высоту 3 метра и завис в воздухе на одну минуту, после чего успешно сел. Аппарат при этом в целях безопасности находился в огромной металлической клетке.

В ближайшие годы NEC намерена использовать прототип для сбора различных данных и оттачивания технологий. Предполагается, что в будущем беспилотник сможет буквально на ходу переключаться между режимами полета и езды.

Коммерческое производство летающего автомобиля должно начаться в 2026 году, причем серийным выпуском займется не NEC, а стартап Cartivator, партнер NEC по проекту. Сама NEC возьмет на себя разработку и производство навигационных и коммуникационных решений для летающих авто.

Интересно, что аппарат планируется использовать в качестве «летающей фуры» для доставки грузов; о том, задействуют ли его для перевозки пассажиров в рамках, например, сервиса летающего роботакси, не сообщается.

«Япония — густонаселенная страна, и летающие автомобили могут значительно облегчить дорожное движение», — отметил Коджи Окада, представитель NEC.

Источник: Japan Times