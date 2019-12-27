Нейросеть подменила Маколея Калкина в «Один дома»… Сильвестром Сталлоне (омоложенным!). Как это развидеть?

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Реалистичными deepfake-роликами, в которых с помощью нейросетей меняют лица знаменитостей, сегодня уже никого не удивишь. Один из самых известных подобных проектов — YouTube-канал Ctrl Shift Face. Буквально на днях коллекция видео Ctrl Shift Face пополнилась очередным шедевром — теперь можно посмотреть, что могло выйти, если бы вместо Маколея Калкина на главную роль непоседы Кевина Макалистера в фильме «Один дома» взяли… Сильвестра Сталлоне.

Осторожно: это видео может навсегда изменить ваше отношение к культовой рождественской комедии. Или к герою боевиков 1990-х. Если что, мы предупреждали.

Автор ролика не только подменил лицо юного Калкина на лицо омоложенного с помощью все тех же нейросетей Сталлоне, но и подправил нарратив. И, если честно, результат… м-м-м, странный! Возникают примерно те же чувства, как когда Ctrl Shift Face заменил лицо актера Билла Хейдера («Барри»), пародировавшего Шварценеггера, на реальное лицо Шварценеггера.

С другой стороны, есть у Ctrl Shift Face и очень удачные подмены, например, отрывок из «Терминатора-2», где главную роль вместо Арнольда Шварценеггера исполняет Сильвестр Сталлоне, или сцены из «Сияния» с Джимом Керри вместо Джека Николсона.

Источник: Ctrl Shift Face