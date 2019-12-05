Некоторые Android-смартфоны научились спасать пользователей от чрезмерно отвлекающих приложений





Компания Google выпустила функцию для Android-смартфонов, позволяющую пользователю временно отключать уведомления от определенных приложений, которые, по его мнению, больше всего его отвлекают. Кроме того, при попытке зайти в такое приложение пользователь получит напоминание об активированном режиме фокусирования.

Отметим, что чрезмерное использование смартфонов в повседневной жизни считается серьезной проблемой. Во-первых, исследования показывают связь между чрезмерным использованием смартфонов и негативными психическими симптомами, такими как повышенная тревожность и уровень стресса. Во-вторых, смартфон может отвлекать пользователя от работы и снижать продуктивность.

Для борьбы с этими явлениями в смартфонах уже несколько лет есть режим «Не беспокоить», при активации которого пользователь не получает звуковые уведомления, а его экран не включается, когда приходит новое сообщение. Однако для людей с низким уровнем самоконтроля этот режим не решает проблему полностью, потому что пользователь может включить экран смартфона, увидеть уведомления и зайти в приложения, а кроме того, режим «Не беспокоить» автоматически применяется для всех приложений, что может быть непрактично в ряде случаев. Для таких ситуаций Google на протяжении нескольких месяцев проводила бета-тестирование режима фокусирования (Focus mode), а теперь официально выпустила эту функцию.

Новый режим работает в составе раздела «Цифровое благополучие», который Google впервые представила вместе с Android 9 (P). Напомним, данный раздел содержит несколько функций, призванных минимизировать негативное влияние от использования мобильного устройства, например, позволяющих отслеживать время использования приложений или переводить экран в менее контрастный режим с более теплой цветовой схемой перед сном. Новая функция фокусировки позволяет выбрать наиболее отвлекающие приложения и полностью отключить уведомления от них до конца работы режима: в отличие от режима «Не беспокоить», пользователь не сможет увидеть их даже в шторке уведомлений.

Более того, если пользователь попробует открыть приложение из списка отвлекающих, система не даст ему сделать это, напомнив о режиме фокусирования.

Включить данный режим и настроить его работу можно в разделе «Цифровое благополучие» (в дальнейшем его можно будет при необходимости деактивировать или активировать заново через шторку уведомлений), там же можно задать ему расписание, например, с 9 до 17 по будням. Дополнительно разработчики предусмотрели возможность отключать Focus Mode, не нарушая еженедельного графика, — например, только до конца текущего дня, или выходить из него на короткий промежуток времени, не отключая полностью.

Напоследок отметим, что раздел «Цифровое благополучие» в настоящее время доступен только на некоторых смартфонах с Android 9 и 10.

Источник: N+1