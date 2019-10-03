Немецкие инженеры из EDAG представили концептуальный модульный робомобиль CityBot, который в одно время возит пассажиров, а в другое — чистит улицы

Немецкое конструкторское бюро EDAG в ходе выставки IAA 2019 представило концепт универсального электрокара будущего. Футуристическое решение призвано, в первую очередь, помочь городам избавиться от пробок, пишет New Atlas.

Как сообщается, новоявленный автомобиль, получивший название CityBot, состоит из двух частей: четырехколесного электротягача на автономном управлении, запитанного от водородных топливных элементов, и двухколесного служебного модуля.

На фото запечатлен искомый концептуальный электрокар в конфигурации двухместного «VIP-роботакси».



Немецкие инженеры предусмотрели целый ряд различных модулей: от пассажирского салона, превращающего CityBot в роботакси или робомаршрутку (на 2 и 6 мест соответственно), и грузовых модулей разных стилей и размеров до отсеков, выполняющих роль мусоровоза и способных чистить улицы. В EDAG утверждает, что такая схема сможет работать круглые сутки в разном качестве, заменяя сразу множество отдельных автомобилей, и имеет ряд преимуществ.

Во-первых, универсальность робомобилей потенциально значительно повышает их доходность: держатель флота сможет зарабатывать не только на перевозках пассажиров, но и на грузоперевозках и оказании коммунальных услуг.

Во-вторых, такие транспортные средства способны сделать улицы свободнее. По оценке EDAG, частные авто в Германии в среднем простаивают 23 часа в сутки, занимая при этом значительную часть пространства. У Citybot работа есть всегда: в часы пик это такси, а когда основная масса людей уже перевезена — робомобили принимаются за развозку грузов, посылок и уборку улиц. Если расчеты верны, развертывание флота Citybot может сократить количество машин на дорогах на 80%, причем речь идет как о частных автомобилях (по утверждению инженеров, одно беспилотное такси в плане удовлетворения потребностей в передвижении эквивалентно по меньшей мере 4 личным авто), которые значимо потеряют в плане привлекательности с распространением роботакси, так и о коммерческих и муниципальных. А на освободившихся парковочных площадках можно разбить зеленые зоны для горожан или построить жилые дома.

В-третьих, переход на автономный транспорт позволит оптимизировать движение трафика, в частности, отказаться от светофоров, что существенно увеличит пропускную способность дорог. Это особенно важно в условиях непрестанно растущих городов, подчеркивают авторы.

Напоследок отметим, что еще одной фишкой проекта является шоу-стоппер, представляющий собой интерактивную выдвижную мачту, через которую робомобиль будущего, по задумке инженеров, будет общаться с окружающими людьми. По мнению разработчиков, обращаться к автомобильной «голове» гораздо комфортнее для человека, чем к кузову или лобовому стеклу.

Источник: hightech.plus